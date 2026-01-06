Trump, crecido por la captura de Maduro, amenaza a otros países: "Cuba está a punto de caer y queremos Groenlandia"

Trump reafirma su interés en anexar Groenlandia por razones estratégicas y de seguridad, a pesar de la oposición del gobierno de la isla y de Dinamarca.

El presidente estadounidense considera que Cuba está a punto de caer por su crisis económica y descarta una intervención militar, pero advierte que no tendrá acceso al petróleo venezolano.

Trump justifica sus acciones bajo la Doctrina Monroe y argumenta que busca la paz y la seguridad nacional, no el petróleo, como motivo de la intervención.

Donald Trump ha amenazado con tomar medidas contra Cuba, Colombia, México y Groenlandia tras la intervención estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro.

Los planes imperialistas de Donald Trump solo están en su primera fase. Apenas 48 horas después de la intervención de EEUU en Venezuela, el presidente estadounidense ha lanzado avisos a otros países latinoamericanos y a territorios que se quiere anexionar como Cuba, Colombia, México o Groenlandia, anticipándoles un futuro similar.

Trump cumplió sus palabras lanzando un ataque contra Venezuela y capturando a su presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa para juzgarles por narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Un hecho que podía parecer esperpéntico hace unos meses y que, sin embargo, se ha hecho realidad.

Aunque los deseos expansionistas del líder republicano bajo su ideal de supremacía estadounidense no son algo nuevo, el éxito de esta maniobra sin una clara oposición en el panorama internacional ha llevado al magnate a envalentonarse, crecerse y expresar abiertamente su ambición territorial.

Todo ello pasando por encima del derecho internacional y de las leyes de los organismos supranacionales y camuflado bajo dos grandes ejes de la campaña presidencial de 2024, hacer frente al narcotráfico que llega a EEUU desde el exterior y luchar por la "seguridad nacional". Ahora, asegura, Trump se mueve por "la paz en la tierra".

El líder republicano ha defendido que la operación llevada a cabo en Venezuela no trata sobre petróleo, sino de paz: "Necesitamos paz. Es nuestro hemisferio", agregó, antes de presumir de estar dándole una nueva vida a la Doctrina Monroe, una política que fue promulgada en 1823 por el entonces presidente estadounidense James Monroe para justificar el intervencionismo de Estados Unidos en todo el continente frente al colonialismo europeo.

El telón de fondo continúa siendo la calma tensa en Venezuela, donde Delcy Rodríguez ha asumido el cargo de presidenta interina, mientras Trump advierte de un "segundo ataque" si la hasta ahora vicepresidenta chavista no le da un "acceso total" en términos de recursos.

Además, haciendo caso omiso al juramento de Rodríguez como la primera presidenta de la historia de Venezuela, ha vuelto a situarse este martes al frente de la transición política de Venezuela: "Yo tengo la última palabra".

Cuba

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha advertido a los países del Caribe de que están ante una "amenaza inminente" después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio -hijo de inmigrantes cubanos-, dijera que si "estuviera en La Habana, estaría preocupado, aunque fuera un poco".

"Cuando el presidente habla, hay que tomarlo en serio", añadió.

Trump aseguró este pasado domingo que ahora su objetivo es ayudar al pueblo cubano frente al castrismo, augurando que la isla caribeña está "a punto de caer" porque su economía está en la ruina y advirtiendo de que a partir de ahora no tendrá acceso al petróleo venezolano.

"Muchos cubano-americanos van a estar muy contentos con nosotros", añadió horas antes de que el gobierno cubano revelara que 32 de sus militares murieron durante la operación de EEUU en Venezuela en un "combate directo".

Cuba ha calificado como "acto de terrorismo" el ataque a Venezuela y ha tachado a Trump de un "neofascista" que trata de imponer "instrumentos de dominación", denunciando que América Latina "no es un territorio en disputa, no pertenece a nadie más que no sea a la soberanía de los pueblos".

Sin embargo, el líder republicano considera que no merece la pena realizar ninguna intervención ya que, ante la mala situación económica de la isla, no sería necesaria una operación similar a la de Venezuela: "No creo que necesitemos ninguna acción", aseguró tras opinar que es una "nación fallida" que necesita de ayuda estadounidense.

Groenlandia

La gran isla de hielo siempre ha sido un deseo del magnate, incluso desde antes de llegar al poder. En este territorio de soberanía danesa pese a su autogobierno, Estados Unidos ya tiene una base militar, pero Trump quiere toda la isla.

Antes de tomar posesión en su segundo mandato, dijo querer comprarla, una idea que hizo saltar las alarmas en Bruselas. Ahora, sin poner dinero de por medio, el inquilino de la Casa Blanca dice necesitar Groenlandia, y viceversa, presentándose como un 'salvador'.

"Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional", dijo a los periodistas, añadiendo que la región estaba "cubierta de barcos rusos y chinos por todas partes". Es por ello que considera que Dinamarca "no va a ser capaz" de garantizar esa seguridad: "Y la Unión Europea nos necesita para tenerla (la seguridad) y ellos lo saben", zanjó.

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, ha respondido a Trump describiendo la noción del control estadounidense sobre la isla como una "fantasía": "No más presiones. No más insinuaciones. No más fantasías de anexión. Estamos abiertos al diálogo. Estamos abiertos a las conversaciones. Pero esto debe hacerse por los cauces adecuados y con respeto al derecho internacional", afirmó.

Groenlandia es un punto estratégico para Trump. Es una isla rica en tierras raras, cruciales para la producción de teléfonos móviles, vehículos eléctricos y equipos militares. También ocupa una ubicación estratégica clave en el Atlántico Norte, lo que le da acceso al cada vez más importante Círculo Polar Ártico. A medida que el hielo polar se derrita en los próximos años, se espera que se abran nuevas rutas marítimas.

Colombia y México

Colombia, país que hace frontera con Venezuela, tiene al frente a un hombre, Gustavo Petro, "enfermo", al que "le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos", dijo Trump.

"No va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro", repitió Trump que, preguntado sobre si ello significa que habrá una operación en Colombia por parte de Estados Unidos, se limitó a decir que "le suena bien", porque en Colombia "han matado a muchas personas".

Por otro lado, opina que sí que hay que "hacer algo" con México para combatir el narcotráfico. "México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde allí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México", afirmó el magnate.

Aseguró que ha ofrecido enviar tropas "cada vez" que ha hablado con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, una "persona estupenda" que "tiene un poco de miedo sobre los cárteles controlando México", y que ha rechazado reiteradamente la oferta de Trump enfatizando la soberanía de su país.