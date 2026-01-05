Delcy Rodríguez jura como presidenta interina mientras su hermano y el hijo de Maduro agitan a la Asamblea contra Trump: "Ningún país está a salvo"

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez juró como presidenta interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos. Nicolás Maduro Guerra denunció en la Asamblea Nacional que su familia es perseguida y calificó la captura como un "secuestro" por ser revolucionarios. El diputado Jorge Rodríguez fue reelegido como presidente del Parlamento venezolano, en una sesión marcada por la ausencia de Maduro y Flores. Maduro Guerra advirtió que "ningún país está a salvo" si se normaliza el secuestro de un jefe de Estado y pidió respeto para Venezuela en las relaciones internacionales.

Delcy Rodríguez ha jurado este lunes el cargo como presidenta interina de Venezuela en la Asamblea Nacional. La hasta ahora vicepresidenta de Nicolás Maduro asume el vacío de poder provocado por la captura del líder chavista y de su esposa, la "primera combatiente" Cilia Flores, en la madrugada del sábado.

Minutos antes, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, había denunciado este lunes que su familia es "perseguida" tras la captura del líder chavista y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado en Caracas por parte de Estados Unidos, y dijo confiar en que ambos serán liberados y en que estarán de regreso en Venezuela.

"Hoy estamos con un ausente y con una ausente", dijo Maduro Guerra durante la apertura de la legislatura 2026-2031 del Parlamento venezolano.

El hijo de Maduro ha señalado en la Asamblea Nacional de Venezuela que "si normalizamos el secuestro de un jefe de Estado, ningún país está a salvo".

"Si ellos son Monroe, nosotros somos Simón Bolívar", ha declarado Nicolás en referencia a Estados Unidos. Sobre su padre, ha asegurado que "se mantendrá firme, sereno y a la altura del desafío histórico al que se enfrenta".

"Venezuela no pide privilegios ni concesiones, pide respeto. Queremos relaciones internacionales con todos, sin amenazas y sin injerencias", ha subrayado y ha agradecido "toda la lucha del pueblo movilizado dentro y fuera del país ellos volverán".

Maduro Guerra ha asegurado además que su padre y Flores, a quien llamó su "segunda madre", fueron "secuestrados" por "ser revolucionarios" y porque "no se vendieron ni se venderán".

"Aprovecho esta tribuna para denunciar que mi nombre ha sido puesto, al igual que el de mi padre y la primera combatiente, en la misma acusación, (...) mi persona y mi familia está siendo perseguida porque no somos comprables", ha dicho, en declaraciones recogidas por Efe.

El diputado chavista Jorge Rodríguez ha sido reelegido este lunes como jefe del Parlamento de Venezuela en una sesión que ha contado entre sus protagonistas con nuevos rostros de la oposición y que ha estado marcada por la captura de Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores.

El diputado ha presidido la Cámara desde 2021, durante los últimos dos períodos legislativos, y ahora estará al frente de la Asamblea al menos un año más, pues cada 5 de enero el Parlamento debe votar para escoger a un nuevo presidente.

Rodríguez ha prestado juramento junto a un cuadro con la foto de Maduro y Flores.

A este acto se han unido el resto de miembros electos de la Junta Directiva: "Juro que en este momento difícil de la Patria que juntos y juntas venceremos" declaraba Rodríguez.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.