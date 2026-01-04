La baza de Trump contra Maduro: de liderar el Cartel de los Soles a una vaporosa conexión con el Tren de Aragua

Donald Trump supervisa la operación militar para capturar a Maduro y su esposa la madrugada del 3 de enero. White House

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de Nueva York acusa a Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores y su hijo de liderar una red criminal de narcotráfico vinculada al Cartel de los Soles. Altos cargos del chavismo, como Diosdado Cabello y Rodríguez Chacín, también están implicados en la conspiración para exportar cocaína usando recursos del Estado venezolano. La acusación incluye supuestos vínculos del entorno de Maduro con el grupo criminal Tren de Aragua, aunque no se presentan pruebas de una relación directa. La Fiscalía sostiene que el gobierno venezolano facilitó el tráfico de drogas y protegió a organizaciones criminales mediante sobornos, uso de vuelos oficiales y colaboración con grupos armados.

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, llevan casi 24 horas bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn, en Nueva York. Sobre quienes hasta el pasado 2 de enero encabezaban el régimen venezolano pesa ahora una acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York que sitúa a toda la familia en el centro de una trama criminal ligada al narcotráfico.

La acusación, presentada como un superseding indictment —una ampliación de cargos—, sitúa a Nicolás Maduro, a su esposa Cilia Flores y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra, en el núcleo de una estructura criminal activa desde finales de los años noventa.

Junto a ellos, también se imputa al ministro del Interior venezolano y ficha clave del chavismo, Diosdado Cabello; al exministro Ramón Rodríguez Chacín; y a Héctor Rusthenford Guerrero, más conocido como "el Niño Guerrero", presunto líder del Tren de Aragua.

Según la Fiscalía, esta red habría utilizado de forma sistemática las instituciones del Estado venezolano para facilitar el envío de cocaína a Estados Unidos y otros países, así como para proteger a organizaciones criminales asociadas.

El documento retoma y amplía la tesis sostenida durante los últimos años por Donald Trump sobre el llamado Cártel de los Soles, una presunta red de altos cargos militares y políticos venezolanos dedicada al narcotráfico, y sitúa a Maduro como su máximo responsable.

En ese contexto, la acusación dedica varios apartados a Cilia Flores, a la que presenta como una colaboradora activa en la estructura descrita.

El documento recoge supuestos pagos y sobornos destinados a garantizar vuelos con cargamentos de droga, así como contactos con responsables de organismos antidroga venezolanos. También menciona el caso de dos familiares directos de Flores condenados en Nueva York en 2016 por intentar enviar cocaína desde el hangar presidencial de Maiquetía.

El cerco se extiende igualmente sobre Nicolás Maduro Guerra, “Nicolasito”, a quien la Fiscalía atribuye un papel creciente en la red a partir de la llegada de su padre al poder.

Según el acta, habría participado en reuniones con grupos armados y en planes para el envío de droga y armas, utilizando recursos del Estado como aviones oficiales y vuelos vinculados a Petroleros de Venezuela, S.A., la empresa estatal venezolana dedicada al crudo.

Hechos descritos por la Fiscalía Venta de pasaportes. La acusación desgrana una serie de actuaciones concretas que, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, formarían parte de la conspiración de narcotráfico atribuida a Nicolás Maduro y a su entorno más cercano. Entre ellas figura la supuesta venta de pasaportes diplomáticos durante su etapa como ministro de Exteriores, así como el uso de vuelos bajo cobertura oficial para mover dinero procedente del narcotráfico entre México y Venezuela. Garantizar la salida de cocaína. El escrito detalla que Cilia Flores habría recibido pagos periódicos y sumas de cientos de miles de dólares para facilitar contactos entre grandes narcotraficantes y responsables del sistema antidroga venezolano, garantizando la salida de vuelos con cargamentos de cocaína. La Fiscalía sostiene que estos acuerdos incluían pagos por vuelo y protección institucional. El escrito detalla que Cilia Flores habría recibido pagos periódicos y sumas de cientos de miles de dólares para facilitar contactos entre grandes narcotraficantes y responsables del sistema antidroga venezolano, garantizando la salida de vuelos con cargamentos de cocaína. La Fiscalía sostiene que estos acuerdos incluían pagos por vuelo y protección institucional. Sobornos en México. Según el acta, Diosdado Cabello habría desempeñado un papel clave en la protección de grandes envíos de droga desde puertos venezolanos hacia México, con cargamentos de entre cinco y veinte toneladas ocultos en contenedores marítimos y respaldados por efectivos militares. En uno de los episodios citados, la Fiscalía vincula a Cabello con un soborno millonario tras la incautación de un avión cargado con cocaína en México. Envío de drogas desde el hangar presidencial. La acusación recoge además el uso de instalaciones estratégicas del Estado venezolano. Entre los casos señalados figura el envío de más de cinco toneladas de cocaína en 2006 desde el hangar presidencial del aeropuerto de Maiquetía, así como el empleo posterior de pistas clandestinas y aeropuertos alternativos tras incautaciones internacionales, por orden de Maduro, para evitar nuevos decomisos. Incautaciones en París. El documento menciona igualmente la utilización de aviones vinculados a PDVSA y vuelos comerciales para el traslado de droga. En uno de los episodios, se describe un envío de 1,3 toneladas de cocaína incautado en París en 2013, tras el cual, siempre según la Fiscalía, se produjeron detenciones internas con el objetivo de desviar la atención. Coordinación con la guerrilla. La Fiscalía atribuye también a Nicolás Maduro Guerra una participación directa en reuniones con grupos armados y en la planificación de envíos de droga y armas a largo plazo. Concretamente durante los años 2020. El escrito señala viajes en aeronaves estatales y contactos con organizaciones guerrilleras para coordinar operaciones hasta fechas recientes. Una finca de las FARC. Además, se asegura que el expresidente Rodríguez Chacín habría mantenido una finca con un campamento de las FARC, recibido sobornos para proteger a un gran narcotraficante de arresto y extradición, y coordinado con jefes de las FARC y ELN para tráfico de varias toneladas de cocaína

Tren de Aragua

La novedad, sin embargo, está en la incorporación de una segunda línea argumental mucho más controvertida: una supuesta vinculación del entorno del presidente con el grupo criminal Tren de Aragua.

El documento publicado en la tarde del sábado por las autoridades de EEUU no aporta pruebas de una colaboración directa entre Maduro y los líderes de esta banda, ni reuniones, ni órdenes concretas.

Para el Departamento de Justicia, el gobierno de Caracas y el Tren de Aragua han afianzado con los años una conspiración continuada de narco-terrorismo, con uso de armas de guerra, rutas aéreas y marítimas controladas por militares y puertos y aeropuertos bajo supervisión estatal.

La Fiscalía cifra en cientos de toneladas anuales la cocaína que habría transitado por Venezuela en determinados periodos.

Esa conexión ha sido utilizada por Donald Trump como una de sus principales bazas políticas para justificar la ofensiva contra el régimen venezolano.

El propio presidente estadounidense ha repetido en los últimos meses que el chavismo permitió —o incluso alentó— la expansión de esta banda fuera de Venezuela, pese a que informes de inteligencia estadounidense no han acreditado un control directo del grupo por parte del Gobierno de Caracas.

De hecho, la acusación no describe reuniones directas entre Maduro y los líderes del Tren de Aragua, pero sí incluye a la organización dentro de la causa general, al considerar que se benefició de la protección y de la permisividad de altos cargos del Estado venezolano.

¿Esto qué quiere decir? Pues que, siempre según la Fiscalía, los miembros del Tren de Aragua habrían actuado armados con fusiles y armas de guerra para garantizar el tránsito de la droga, además de participar en actividades de extorsión, secuestro, homicidio y trata de personas. Todo ello bajo la 'supervisión' de Maduro.

El acta sostiene que la organización operó durante años con margen de maniobra dentro de Venezuela y que fue utilizada como parte del entramado de protección de las rutas del narcotráfico.

Con esta acusación, el foco ya no se limita a Nicolás Maduro como líder político, sino que se extiende a su círculo más íntimo. La estrategia judicial de Washington apunta ahora a convertir a la familia presidencial en el eje del caso, cerrando el cerco sobre Cilia Flores —condenada en el pasado por narcotráfico en Estados Unidos— y sobre su hijo.