EEUU destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico dejando tres muertos

Las claves nuevo Generado con IA El Ejército de EEUU destruyó tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, dejando al menos tres muertos. La operación, parte de la misión militar Lanza del Sur, incluyó la detención de cuatro personas y la incautación de droga cuyo origen se investiga. Venezuela ha denunciado estas acciones como una violación de su soberanía, mientras Washington defiende que buscan frenar el tráfico ilegal y proteger la seguridad hemisférica. Expertos advierten que el aumento de operativos militares no resolverá el narcotráfico sin políticas de desarrollo y reducción de la demanda en los países consumidores.

El Ejército de EEUU anunció este miércoles que destruyó otras tres lanchas que supuestamente transportaban droga en un ataque que ha dejado al menos tres muertos y se enmarca en su operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia, según la Casa Blanca. El operativo fue ejecutado por unidades de la Armada estadounidense que patrullan el Caribe y el Pacífico oriental como parte de una estrategia de cooperación con varios países latinoamericanos en la lucha contra el crimen organizado transnacional.

De acuerdo con el comunicado del Comando Sur, las embarcaciones fueron detectadas por radares aéreos durante una misión de reconocimiento y posteriormente interceptadas cuando ignoraron las órdenes de alto. El informe preliminar indica que en los enfrentamientos fallecieron tres personas, mientras que otras cuatro fueron detenidas y trasladadas a un buque estadounidense para ser interrogadas. Las autoridades aún investigan la nacionalidad de los implicados y el origen exacto de la droga incautada, aunque se sospecha que provenía de laboratorios clandestinos en la frontera entre Colombia y Venezuela.

La operación Lanza del Sur, lanzada en 2023, ha sido uno de los principales instrumentos militares de Washington para frenar el tráfico marítimo ilegal en América Latina. Según cifras publicadas por el Departamento de Defensa, en los últimos dos años se han interceptado más de 250 toneladas de cocaína y se ha detenido a centenares de personas vinculadas con carteles de la región. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y algunos gobiernos latinoamericanos han expresado preocupación por el carácter extraterritorial de estas acciones y por los riesgos que representan para las comunidades costeras y los pescadores locales.

On Dec. 30, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted kinetic strikes against three narco-trafficking vessels traveling as a convoy. These vessels were operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence… pic.twitter.com/NHRNIzcrFS — U.S. Southern Command (@Southcom) December 31, 2025

En el caso de Venezuela, las tensiones diplomáticas se han recrudecido. El gobierno de Caracas ha denunciado repetidamente que las incursiones militares estadounidenses en aguas cercanas constituyen una violación de su soberanía y ha acusado a Washington de utilizar la lucha antidrogas como pretexto para presionar políticamente al presidente Nicolás Maduro. Por su parte, la Casa Blanca sostiene que el objetivo de la misión es “proteger la seguridad hemisférica” y cortar las rutas del narcotráfico que financian a organizaciones criminales y grupos armados ilegales.

Expertos en seguridad regional señalan que el aumento de estas operaciones refleja un cambio de enfoque en la estrategia estadounidense, que ahora combina acciones militares, cooperación con fuerzas locales y el uso intensivo de inteligencia satelital. Aun así, advierten que sin políticas de desarrollo y reducción de la demanda en los países consumidores, el problema del narcotráfico difícilmente disminuirá.

Mientras tanto, en las costas del Caribe y el norte de Sudamérica, la tensión sigue creciendo. Pescadores y residentes locales temen quedar atrapados en medio de los operativos, y gobiernos como el de Colombia buscan equilibrar la colaboración con Estados Unidos con la necesidad de mantener la estabilidad regional.