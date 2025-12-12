Colombia no descarta dar asilo a Nicolás Maduro si deja el poder y se ofrece a mediar entre Venezuela y Estados Unidos

Las claves nuevo Generado con IA La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, afirmó que no rechazaría conceder asilo a Nicolás Maduro si abandona el poder en Venezuela. Villavicencio considera poco probable que Maduro elija Colombia como destino de exilio, ya que preferiría un país más lejano y tranquilo. Colombia está dispuesta a mediar entre Estados Unidos y Venezuela si ambas partes lo solicitan, destacando la importancia del diálogo. El presidente Gustavo Petro criticó al régimen de Maduro, sugiriendo una revolución democrática y una amnistía general para opositores como salida a la crisis venezolana.

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ha revelado este jueves que "no tendría por qué" denegar el asilo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en caso de que abandone el poder, si bien ha descartado que el mandatario considere el país vecino para exiliarse, en medio de las crecientes hostilidades por parte de Estados Unidos, por preferir uno más lejano.

"En el momento de tensión que existe, hay que negociar y seguramente si EEUU exige una transición, un cambio, es una cosa que ellos

deben valorar si esa salida implica que él (Nicolás Maduro) deba vivir en otro país o pedir la protección, Colombia no tendría por qué decirle que no", ha declarado en una entrevista en Caracol Radio.

Villavicencio, sin embargo, considera que si Maduro se retira del poder no cree que elija a Colombia para exiliarse. "Yo pienso que elegiría algún sitio más distante y más tranquilo", ha dicho, sin dar más detalles.

Si bien Bogotá no está mediando para favorecer la salida de Maduro, la jefa de la diplomacia colombiana ha admitido que estaría dispuesta a mediar entre Washington y Caracas si así lo solicitan.

Al hilo, también ha confirmado que los gobiernos de Nicolás Maduro y Donald Trump han sostenido conversaciones y ha insistido en la necesidad del diálogo para terminar con las hostilidades.

"Por ahora entendemos que ellos están hablando, que es algo confidencial, y abogamos por un acuerdo y pueda resolverse ya esta situación de tensión", ha afirmado.

La crítica de Petro a Maduro

La ministra colombiana también ha respondido a las amenazas vertidas por Trump, quien afirmó que el presidente Gustavo Petro sería "el siguiente" en su supuesto objetivo contra el narcotráfico, denunciando una "guerra psicológica".

"Rechazaremos siempre que haya cualquier agresión por parte de cualquier país a otro porque estamos en un mundo donde hemos encontrado y hemos construido, como humanidad, una serie de normas y principios que están en la Carta de Naciones Unidas y que sobre

todo abogan por la multilateralidad", ha defendido.

En este sentido, Villavicencio ha descartado denunciar a Estados Unidos ante el Tribunal Penal Internacional por los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que han dejado hasta el momento casi 90 muertos.

Por último, la ministra ha señalado que el Gobierno de Petro ha invitado a Trump a visitar Colombia "y conozca mejor los territorios" en una misiva que contiene información sobre la gestión de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

Sobre estas cuestiones, también se ha referido el presidente Petro, que no ha dudado en lanzar una inusual crítica al régimen de Maduro al asegurar que Venezuela necesita una "revolución democrática" y no "represiones ineficientes".

En ese sentido, ha sugerido una amnistía general para opositores en vez de aumentar los encarcelamientos e insistió en su idea de que haya un Gobierno amplio de transición para poner fin a la crisis que vive el país petrolero.