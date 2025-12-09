Honduras emite una orden de detención internacional contra su expresidente indultado por Trump la semana pasada

Las claves nuevo Generado con IA El fiscal general de Honduras ha solicitado a Interpol la captura internacional del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado de lavado de activos y fraude. Hernández fue indultado la semana pasada por Donald Trump tras ser condenado a 45 años de cárcel en EE.UU. por tráfico de drogas y armas. El caso involucra un millonario desvío de fondos públicos para financiar campañas políticas, y ha salpicado a exdiputados, empresarios y funcionarios. La petición de captura se realiza en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción y tras la detención de la exdirectora de DINAF por irregularidades.

El fiscal general del Estado de Honduras, Johel Zelaya, exhortó este lunes a los organismos de seguridad nacional y la Policía Internacional (Interpol) a ejecutar una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario, que estaba encarcelado en una prisión estadounidense por narcotráfico, fue indultado la semana pasada por el presidente Donald Trump.

"Informo al pueblo hondureño que he instruido a la ATIC (Agencia Técnica de Investigación Criminal) y también exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, acusado por los delitos de lavado de activos y fraude", indicó Zelaya en la red social X.

Los delitos contra Hernández están asociados a un caso millonario que también salpicó a exdiputados, empresarios y particulares en un desvío de recursos del Estado para financiar la campaña política en 2013. El expresidente hondureño cumplía en EEUU una condena de 45 años de cárcel por cargos de tráfico de drogas y armas de fuego.

"Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país", añadió. Zelaya señaló que su petición la ha hecho en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre.

También indicó que "ya se ha concluido la primera línea de investigación y, tras la presentación del requerimiento fiscal, se ha capturado a la exdirectora del DINAF (la antigua Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia) Dulce María Villanueva Sánchez, por irregularidades cometidas durante su desempeño al frente de esa dependencia".

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández custodiado por policías en Honduras Gettyimages.

"Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia, tal como lo prometí en mi primer día al frente de esta institución", enfatizó.

Los investigadores han desvelado que en Honduras se tejió entre 2010 y 2013 una red corrupta de legisladores y otras personas que desvió fondos públicos a través de fundaciones privadas para financiar campañas políticas, como la que llevó al poder a Hernández, cuyo paradero no se conoce.

El expresidente, que fue reelegido a pesar de que lo impedía la Constitución en unas elecciones que fueron impugnadas y acabaron con multitudinarias protestas y el despliegue del Ejército, es una figura repudiada en su país por todos los escándalos de corrupción.

Recuento electoral

En el caso de Juan Orlando Hernández, el pasado día 1 quedó en libertad tras ser indultado por Trump el 28 de noviembre, en la víspera de las elecciones generales que se celebraron el día 30 del mismo mes.

El exgobernante fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022 a menos de tres semanas de haber dejado el poder en Honduras, atendiendo una solicitud de extradición de Estados Unidos, que se cumplió en abril del mismo año.

En junio de 2024 fue condenado a 45 años de cárcel, que no cumplirá por el indulto que le otorgó Trump, a quien el expresidente le agradeció públicamente la semana pasada.

Fue el propio Hernández quien pidió ser indultado por el presidente estadounidense con una carta en la que lo elogiaba y le recordaba la colaboración entre ambos países durante su primer mandato. "Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida", valoró Trump sobre el caso de Hernández.

Antes de anunciar el indulto a Hernández, Trump le expresó su apoyo al candidato presidencial del conservador Partido Nacional de Honduras, Nasry Tito Asfura, para quien le pidió el voto a los hondureños.

Asfura lidera el lento escrutinio de las elecciones generales con 1.274.997 votos (40,52%), contra 1.232.804 (39,18%) de Salvador Nasralla, del también conservador Partido Liberal.

La candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer lugar con 608.139 votos (19,32 %), cuando se ha escrutado el 97,46% de las actas.