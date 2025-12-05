El Ejército de EEUU mata a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en el Pacífico

Imagen del vídeo del ataque de EEUU contra una embarcación el 4 de diciembre de 2025.

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este viernes haber matado a cuatro hombres en un nuevo ataque contra una presunta narcolancha que navegaba en aguas internacionales del Pacífico Oriental.

"La inteligencia confirma que el buque transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico", ha asegurado el ejército estadounidense en un comunicado.

El "ataque cinético letal" contra este buque del que no se sabe su procedencia ha sido ordenado el Secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, a quien el Congreso estadounidense investigará por un posible crimen de guerra en un bombardeo contra una embarcación similar el pasado 2 de septiembre.

El Ejército de EEUU ha lanzado más de una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas en aguas del Caribe y del Pacífico con el argumento de combatir el narcotráfico y se ha cobrado más de 80 vidas bajo esta premisa.

Este nuevo bombardeo se da en medio de un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela por el amplio despliegue militar de Washington en el Caribe y la orden del presidente de EEUU, Donald Trump, de cerrar por completo el espacio aéreo del país latinoamericano. Colombia también ha denunciado estar siendo víctima de las presiones del republicano en este sentido.

A pesar de que el magnate tuvo una reunión telefónica unos días atrás con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, este pasado martes se reunió con sus asesores para discutir los próximos pasos en Venezuela.

