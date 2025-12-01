El trumpista Nasry Asfura lidera el reñido recuento electoral en Honduras para elegir nuevo presidente

Las claves nuevo Generado con IA Nasry Asfura, del Partido Nacional y apoyado por Donald Trump, lidera el recuento preliminar de las elecciones presidenciales de Honduras con el 34,25% de las actas escrutadas. Salvador Nasralla, del Partido Liberal, ocupa el segundo lugar, seguido por Rixi Moncada del partido Libertad y Refundación (Libre), según el Consejo Nacional Electoral. Trump respaldó públicamente a Asfura, prometiendo más apoyo a Honduras si resulta vencedor y lo describió como un aliado contra los "narco-comunistas". Más de 6,5 millones de hondureños estaban habilitados para votar por presidente, vicepresidentes, diputados y autoridades municipales en unos comicios marcados por alta participación y llamados a la transparencia.

Lucha reñida en Honduras durante el recuento de las elecciones generales celebradas este domingo. El candidato presidencial Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional —a quien el presidente estadounidense Donald Trump pidió apoyar públicamente—, encabeza los primeros cómputos, seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, según los resultados preliminares difundidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A más de cuatro horas del cierre de los centros de votación y escrutado el 34,25% de las actas, Asfura lograba el 530.073 votos, mientras que Nasralla obtenía 506.316, indicaron los consejeros del CNE en cadena nacional. En el tercer puesto figura Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, añadió la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

Hall destacó "el civismo" demostrado en las elecciones y ordenó a las Juntas Receptoras de Votos que permanezcan en sus centros hasta culminar, de "forma transparente, el conteo y la transmisión de todas las actas" correspondientes a los diferentes niveles electivos. Los colegios tuvieron que abrir una hora más debido a la gran afluencia de votantes.

Asfura, hijo de padres de origen palestino, recibió esta semana el respaldo público de Trump, quien, además de solicitar el voto para el candidato conservador, aseguró que "habrá mucho apoyo" para Honduras en caso de que éste resulte vencedor. Una táctica intervencionista que ya había utilizado en Argentina para decantar la balanza a favor de Javier Milei.

Trump describió a Asfura como "el único verdadero amigo de la libertad en Honduras" y afirmó que ve la posibilidad de "trabajar juntos para luchar contra los narco-comunistas" y enfrentar al mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Si se confirma su triunfo, Asfura asumiría el Ejecutivo respaldado por el Partido Nacional, una formación que acumuló desgaste en los tres períodos que gobernó entre 2010 y 2022 tras verse salpicada por denuncias de corrupción y presuntas vinculaciones con redes del narcotráfico, según investigaciones y reportes periodísticos.

Más de 6,5 millones estaban habilitados para elegir hoy a la persona que sucederá a Xiomara Castro, quien concluirá su mandato el 27 de enero de 2026. También votaron por tres designados presidenciales (vicepresidentes), 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y 298 corporaciones municipales.

El escrutinio continuará en las próximas horas y el CNE advirtió que los resultados definitivos dependerán de la transmisión completa de las actas, que los hondureños podrán seguir en el sistema electrónico del organismo electoral.