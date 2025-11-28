Trump habló la semana pasada con Maduro por teléfono y abordaron una posible reunión cara a cara en Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se dirige a miembros de las fuerzas armadas, la Milicia Bolivariana, la policía y civiles durante una manifestación contra una posible escalada de las acciones estadounidenses hacia el país. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump y Nicolás Maduro mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada para discutir una posible reunión cara a cara en Estados Unidos, según fuentes citadas por The New York Times. La llamada, en la que también participó el secretario de Estado Marco Rubio, no concretó una fecha ni detalles para el encuentro entre ambos mandatarios. La conversación se produjo días antes de que EE.UU. designara como grupo terrorista al Cartel de los Soles, vinculado por Washington al gobierno de Maduro, lo que incrementó la tensión bilateral. Trump advirtió recientemente que las fuerzas estadounidenses comenzarán a detener a presuntos narcotraficantes de Venezuela por tierra, tras operaciones marítimas en las que han muerto más de 80 personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, habló por teléfono con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, la semana pasada, para acordar una posible reunión entre ambos en Estados Unidos, según ha informado este viernes el diario The New York Times citando a fuentes anónimas cercanas al asunto.



La llamada, que incluyó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, no resultó en planes concretos para el encuentro, añadió el informe del diario neoyorquino, que no compartió más detalles sobre lo discutido entre ambos líderes.



La charla tuvo lugar "días antes" del pasado lunes 24 de noviembre, cuando el Departamento de Estado de EEUU designó como grupo terrorista a un grupo que llama Cartel de los Soles y que vincula con el gobernante de Venezuela, cuyo Gobierno ha respondido que "es un invento" de Washington, agrega el artículo.

Ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han hecho declaraciones públicas sobre la presunta llamada entre ambos mandatarios, aunque tampoco han negado que haya ocurrido.



La noticia de la conversación se difunde horas después del aviso de Trump sobre que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" a "detener" a los "narcotraficantes de Venezuela" por tierra tras las operaciones en el mar, donde EEUU ha bombardeado más de 20 lanchas y matado a más de 80 personas bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos que dejaran de enviar veneno a nuestro país", declaró Trump en una llamada de Acción de Gracias con militares.



Pese a esta advertencia, Trump indicó el martes que "podría hablar para salvar muchas vidas" con Maduro, una conversación que sería "bienvenida" en Venezuela, de acuerdo con el fiscal general venezolano, Tarek William Saab.



El anuncio de las discusiones con Maduro ocurre tras reportes de la prensa estadounidense en octubre sobre presuntas negociaciones que el Gobierno de Venezuela habría buscado con la Administración Trump.



El Miami Herald informó el pasado octubre que la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, propuso a EEUU encabezar un gobierno de transición sin Maduro, mientras que The New York Times señaló que Caracas ofreció a Washington abrir a las compañías estadounidenses su petróleo y oro y redirigir de China a Norteamérica sus exportaciones de combustible.



Los reportes ocurren en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, que desde el 16 de noviembre desplegó en el Caribe el USS Gerald R. Ford, su mayor portaaviones, y el lunes realizó demostraciones de ataque con sus aviones bombarderos B-52H.