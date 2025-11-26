Trump reitera su disposición a "hablar" con Maduro mientras le amenaza: "Las cosas se pueden hacer por las malas"

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump reitera su disposición a dialogar con Nicolás Maduro para "salvar vidas", aunque advierte que también está dispuesto a actuar "por las malas". Estados Unidos incrementa su presencia militar en el Caribe, con aviones de combate y bombarderos cerca de las costas venezolanas, bajo la justificación de combatir el narcotráfico. El despliegue militar estadounidense ha provocado la cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela, mientras Caracas interpreta el movimiento como un intento de invasión. Miles de venezolanos se movilizan en apoyo a Maduro y en rechazo a una posible intervención extranjera, mientras el presidente venezolano llama a defender el país en un momento que considera decisivo.

Donald Trump sigue haciendo llamamientos a la mesura mientras valora las distintas opciones militares que desde el Pentágono le han puesto sobre la mesa para Venezuela. El presidente estadounidense reiteró este martes que tiene la puerta abierta a "hablar" con el líder chavista, Nicolás Maduro, para "salvar muchas vidas". No obstante, agregó que se pueden "hacer las cosas por las buenas", pero también "por las malas".

Trump defendió su decisión de una posible comunicación con Maduro cuando una reportera a bordo del Air Force One le cuestionó sobre por qué dialogar con el líder chavista si lo han denunciado como supuesto líder de una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles: "Podría hablar con él, ya veremos", respondió el mandatario estadounidense, según recoge la agencia Efe.

Trump, que se desplazaba hasta su residencia privada en Mar-a-Lago, Florida, para pasar Acción de Gracias, también responsabilizó a Maduro de "enviar" a millones de personas a Estados Unidos. "Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas por las buenas, está bien. Y si tenemos que hacerlo por las malas, también estaría bien", sentenció de forma ambigua, revelando que los equipos de ambos mandatarios están en comunicación.

Donald Trump, este martes a bordo del Air Force One. Anna Rose Layden Reuters

Las declaraciones de Trump se dan en medio de una masiva cancelación de vuelos y operaciones de aerolíneas internacionales en Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, justificado por la necesidad de combatir el narcotráfico. Sin embargo, Caracas cree que se trata de un intento de invasión.

Esta semana, diversas plataformas de rastreo de vuelos identificaron varios aviones militares estadounidenses cerca de las costas venezolanas sobre el Caribe, entre Venezuela y Curazao. Entre las aeronaves localizadas había un bombardero B‑52, cazas F/A‑18 y una aeronave de alerta temprana.

Durante las últimas semanas Trump ha mantenido reuniones constantes con autoridades del Pentágono para evaluar posibles opciones de acción sobre Venezuela. Un incremento de las tensiones que se produce después de haber iniciado una campaña militar en aguas internacionales con la que EEUU ha matado a más de 80 personas y destruido a más de veinte lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico.

El chavismo volvió a salir a las calles este martes para reiterar su apoyo al Gobierno de Maduro y repudiar el despliegue militar estadounidense. Miles de personas participaron en una movilización en Caracas haciendo llamamientos a la paz y oponiéndose a una "invasión extranjera".

Maduro, que cerró la marcha con un discurso, pidió al país exigirse "diez veces más" para defender el territorio en una coyuntura que describió como "decisiva para la existencia de la República", en la que, dijo, está "prohibido fallar".

Por segundo día consecutivo, el mandatario no se pronunció sobre la designación por parte del Departamento de Estado de EEUU del Cartel de los Soles como grupo terrorista extranjero, que la Administración Trump asegura que lidera Maduro junto con altos mandos del Ejército y el Gobierno venezolano. Caracas ha señalado que se trata de un "invento".

Maduro, en las últimas semanas, se ha mostrado dispuesto a un diálogo "cara a cara" con su par estadounidense e incluso ha tomado la costumbre de incluir pequeñas partes en inglés en sus discursos en lo que parece un intento de llegar de forma más directa a Washington y al público estadounidense.