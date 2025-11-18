Maduro insta a negociar "cara a cara" a un Trump que se abre al diálogo pero que no descarta enviar tropas a Venezuela

Donald Trump sigue enviando mensajes contradictorios sobre los planes que maneja para Venezuela. El presidente estadounidense aseguró el domingo estar dispuesto a hablar con el líder del régimen chavista, Nicolás Maduro, pero el lunes añadió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca que no descarta "nada", ni el envío de tropas sobre el terreno.

Maduro, por su parte, sigue con su táctica de tratar de rebajar tensiones y conducir la situación hacia una solución pacífica. "El que quiera hablar con Venezuela, se hablará face to face, cara a cara, sin ningún problema", invitó durante la emisión de su programa Con Maduro+, emitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). "El diálogo es el camino para buscar la verdad y la paz", añadió.

Las declaraciones de Trump, sin embargo, han sido mucho más ambiguas. "No descarto nada", confesó sobre sus intenciones para Venezuela después de aumentar durante meses el despliegue militar estadounidense en el Caribe. "Tenemos que ocuparnos de Venezuela", señaló el mandatario republicano, cuya Administración defiende que esta campaña se centra exclusivamente en frenar el tráfico de drogas en la región.

Donald Trump fotografiado este lunes durante un evento en Washington. Evelyn Hockstein Reuters

Hasta ahora, el Ejército estadounidense ha lanzado 21 ataques contra supuestas narcolanchas tanto en el Caribe como en el Pacífico oriental, matando a al menos 83 personas. El Gobierno Trump, que la semana pasada anunció el inicio de la Operación Lanza del Sur, no ha proporcionado todavía ninguna prueba de que las embarcaciones bombardeadas estuviesen cargadas con droga.

Trump ha discutido en privado con sus asesores cómo lograr acceso a las enormes reservas petroleras de Venezuela, las mayores del mundo, mientras que algunos de sus principales colaboradores, encabezados por Marco Rubio, el secretario de Estado, quieren lograr la caída del régimen de Maduro. EEUU no reconoce al líder chavista como presidente legítimo de Venezuela tras las elecciones del año pasado.

Insistido durante la rueda de prensa en la Casa Blanca por la posibilidad de sentarse a negociar con Maduro, Trump dijo: "Probablemente hablaría con él, sí. Hablo con todo el mundo". "El que quiera dialogar, encontrará siempre en nosotros gente de palabra, gente decente y gente con experiencia para dirigir a Venezuela", expresó por su parte el mandatario venezolano.

Las palabras de Trump se registran tras dos reuniones clave la semana pasada en la Sala de Crisis de la Casa Blanca en las que sus principales asesores militares le explicaron las opciones disponibles, incluido el empleo de las fuerzas especiales o una acción directa en suelo venezolano, según recoge The New York Times.

¿Ataques en México?

Maduro también apuntó a un supuesto complot en el interior de EEUU para acabar con el mandatario republicano: "Quieren que el presidente Trump cometa el error más grave de toda su vida y se meta militarmente contra Venezuela, lo cual sería el fin político de su liderazgo y de su nombre, y lo están azuzando, provocando", aseguró, citando también el caso Epstein.

Este domingo, el Departamento de Estado de EEUU anunció que designará, a partir del 24 de noviembre, como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) al Cartel de los Soles, un grupo al que Washington vincula con Maduro, cuyo Gobierno considera esa afirmación como "un invento".

El Pentágono anunció el domingo, antes de las últimas declaraciones de Trump, que el portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el Gerald R. Ford, con 5.000 militares y decenas de aviones de combate a bordo, y su grupo de ataque, se desplegaron en el Caribe. Esto se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya estaban en la región.

Trump también insinuó que estaba dispuesto a trasladar los ataques contra los narcotraficantes a México, país desde el que llega la mayor parte de fentanilo que circula por Estados Unidos, y que se sentiría "orgulloso" de ello. "No estoy nada contento con México", reveló. "Por mí está bien. Cualquier cosa que tengamos que hacer para detener el tráfico de drogas".