Maduro ordena retirar la nacionalidad a quienes apoyen una invasión: "Leopoldo López alienta que EEUU se meta aquí"

Las claves nuevo Generado con IA Nicolás Maduro ordena retirar la nacionalidad a quienes apoyen una invasión estadounidense. Maduro solicita autorización al Tribunal Supremo para retirar la nacionalidad a "vendepatrias". Leopoldo López, acusado por Maduro de pedir intervención militar en Venezuela desde España.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordenado este miércoles retirar la nacionalidad a aquellos ciudadanos que apoyen una invasión de EEUU del país y ha solicitado autorización al Tribunal Supremo, días después de que Caracas haya abierto un proceso en este sentido contra el dirigente opositor Leopoldo López, residente en España, al que ha retirado el pasaporte.

"Yo he elevado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una consideración constitucional en base al Artículo 130 para que la gente vendepatria que se suma a un Ejército extranjero imperialista para invadir a Venezuela, el TSJ autorice proceder y quitarle la nacionalidad venezolana, toda la documentación y todo lo que haya que quitarle de acuerdo a la ley y la Constitución", ha declarado durante un acto.

El mencionado punto de la Carta Magna establece que los venezolanos "tienen el deber de honrar y defender a la patria además de "resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación", si bien el artículo 35 del mismo señala que sólo la nacionalidad concedida por naturalización podrá ser revocada, mediante sentencia judicial, un extremo por tanto no aplicado a venezolanos de nacimiento.

El mandatario ha acusado a Leopoldo López de estar "pidiendo que el Ejército gringo -de EEUU- se meta" en el país latinoamericano y le acusa de "graves violaciones a la soberanía y la integridad del país"

"Viviendo en Madrid, Leopoldo López, en una mansión de 16 habitaciones, cinco pisos, en el barrio donde viven los multimillonarios, desde allá, pide que nos ataquen", ha criticado.

Leopoldo López

Este paso al frente de Maduro llega sólo unos días después de que Leopoldo López diera el lunes su visto bueno a "cualquier intervención", incluida la militar por parte de Estados Unidos, para sacar del poder al presidente venezolano, al que se refirió como "cabeza del narcotráfico".

Sin embargo, López ha rechazado que la operación militar de EEUU en el Caribe apunte hacia Venezuela, sino que lo hace contra las estructuras de narcotráfico que encabezarían el presidente Maduro y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"No es una operación contra los venezolanos, sino contra el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles", dijo López en una rueda de prensa en Madrid, en la que definió las acciones estadounidenses como una forma de "reivindicar" la "soberanía" que surgió de las elecciones de julio.

"¿Dónde está la soberanía de Venezuela? ¿En Nicolás Maduro? ¿O en los millones de venezolanos que votaron por Edmundo González?", reivindicó el opositor, para quien Estados Unidos ha sabido "encuadrar el problema de Venezuela de manera correcta" y confía en que la

permita alcanzar "la democracia".

En ese sentido, destacó que la Administración Trump ha sabido analizar lo que ocurre en Venezuela, que va más allá de la democracia y de la

crisis humanitaria y "ubica correctamente" el problema en Nicolás Maduro "como la cabeza de una organización criminal".