Un millón de personas sin agua y aún no ha tocado tierra: el huracán Melissa amenaza con arrasar Jamaica, Cuba y Haití

Las claves nuevo Generado con IA El huracán Melissa ha alcanzado la categoría 5, amenazando con impactos severos en Jamaica, Cuba y Haití. Un millón de personas están sin agua en Haití y República Dominicana, donde ya se reportan cuatro fallecidos por el huracán. Jamaica ha ordenado evacuaciones obligatorias en zonas costeras y comunidades de riesgo debido a la amenaza del huracán. Melissa avanza lentamente, aumentando el riesgo de lluvias extremas y deslizamientos de tierra en Jamaica.

El huracán Melissa, que se formó como tormenta tropical la semana pasada en el mar Caribe, ha alcanzado la categoría 5, el nivel más alto de la escala Saffir-Simpson. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) advirtió este lunes de que la combinación de vientos destructivos, marejada ciclónica e inundaciones catastróficas empeorará en Jamaica en las próximas horas.

La isla aguarda el impacto directo entre la noche de este lunes y la madrugada del martes.

Las autoridades estiman que un millón de personas se encuentran actualmente sin suministro de agua en Haití y la República Dominicana, donde el huracán ha provocado ya intensas lluvias e inundaciones.

Entre ambos países, que comparten la isla de La Española, se han confirmado al menos cuatro fallecidos. En Haití, tres personas murieron en el contexto de las precipitaciones torrenciales y los deslizamientos de tierra. En la República Dominicana, la víctima identificada es un hombre de 79 años arrastrado por la corriente en Santo Domingo.

En Jamaica, el Gobierno ha ordenado evacuaciones obligatorias en zonas costeras y comunidades de riesgo. El primer ministro Andrew Holness pidió a la población que permanezca en refugios o en viviendas seguras.

En un mensaje difundido en la red social X, animó a “seguir sin excepción todas las instrucciones oficiales”. Añadió que el Ejecutivo está movilizando recursos para la atención de emergencia, aunque reconoció que es probable que se produzcan cortes prolongados en el suministro eléctrico y en las comunicaciones.

Melissa avanza a alrededor de seis kilómetros por hora, un desplazamiento inusualmente lento. Esa característica aumenta el peligro, según los especialistas, porque prolonga el tiempo de exposición a lluvias extremas en áreas concretas.

El NHC prevé acumulaciones de entre 38 y 76 centímetros en amplias zonas de Jamaica, con picos locales de hasta un metro. La saturación del suelo y el relieve montañoso elevan el riesgo de desprendimientos y crecidas repentinas.

La trayectoria prevista sitúa el núcleo del huracán muy cerca de Jamaica durante la noche, con un posterior desplazamiento hacia Cuba en la tarde del martes y hacia el sur de Bahamas el miércoles. Las autoridades cubanas han activado planes de contingencia en las provincias orientales y han recomendado asegurar viviendas, almacenes y embarcaciones.

Expertos en climatología han señalado que la rápida intensificación de Melissa está vinculada a las temperaturas anómalamente altas del agua en la región. El profesor Stephen Mullens, de la Universidad de Florida, explicó a The New York Times que la tormenta ha permanecido casi estacionaria sobre aguas cálidas durante varios días, lo que le ha permitido ganar energía.

Por su parte, el investigador Phil Klotzbach, de la Universidad Estatal de Colorado, recordó al mismo diario que la tendencia a la desaceleración de ciclones tropicales se observa desde mediados del siglo XX, un fenómeno al que se atribuye una mayor capacidad destructiva por acumulación de lluvia.

El NHC ha insistido en que la situación puede deteriorarse con rapidez y ha pedido a los habitantes de Jamaica que no abandonen los refugios hasta que las autoridades lo indiquen de forma explícita.

La posibilidad de cortes de carreteras y aislamiento de comunidades es elevada. Los equipos de emergencia se mantienen desplegados, pero se espera que el acceso a algunas zonas quede bloqueado durante horas o días, dependiendo de la evolución del huracán.