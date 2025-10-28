Milei promete más reformas "libertarias" en Argentina con el "inquebrantable" apoyo de EEUU y busca nuevos ministros

La victoria de Milei ha generado optimismo en los mercados, con un aumento significativo del índice Merval y del valor del peso argentino, además de mejorar la confianza de los inversores en su plan económico.

El presidente argentino Javier Milei anunció ayer que retrasará la remodelación de su Gobierno hasta que los nuevos legisladores asuman sus escaños, el 10 de diciembre, tras la victoria de su partido, La Libertad Avanza (LLA), en las elecciones legislativas. Entonces Milei cumplirá, por cierto, dos años en la Casa Rosada.

“El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, aseguró Milei en una entrevista con el canal A24. El mandatario había anticipado la intención de cambiar su equipo tras las elecciones, pero decidió postergar la decisión ante el resultado favorable de su coalición.

El triunfo de LLA permite al presidente fortalecer su plan económico y avanzar con medidas estructurales centradas en lo fiscal y laboral. Con más del 99 % de los votos escrutados, LLA obtuvo el 40,6% en la Cámara de Diputados y el 42% en el Senado, mientras que la coalición peronista Fuerza Patria y sus aliados alcanzaron el 31,6% y 28,42%, respectivamente.

Milei desoyó las investigaciones por corrupción y ratificó la continuidad de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de su asesor Santiago Caputo. “No habrá cambios. Ellos son los arquitectos de este proceso”, afirmó. También destacó la labor del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La interferencia política de la Casa Blanca ha sido fundamental para su éxito. Milei agradeció el apoyo de Estados Unidos, en particular del secretario del Tesoro, Scott Bessent, al que describió como inquebrantable. “Esta victoria es un triunfo del espíritu de libertad del pueblo argentino”, escribió en X.

Congratulations to President @JMilei on La Libertad Avanza's very successful midterm election. President Milei has a renewed mandate for change.



Argentina is a vital ally in Latin America. These results are a clear example that the Trump Administration policy of Peace through… pic.twitter.com/tjcciFSkxG — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 27, 2025

El presidente subrayó además la influencia del expresidente estadounidense Donald Trump, a quien atribuyó el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la apertura a inversión extranjera.

Conviene recordar que el Gobierno estadounidense ofreció asistencia financiera a Argentina antes de las elecciones, incluyendo un acuerdo de intercambio de divisas por 20.000 millones de dólares y una intervención en el mercado cambiario para inyectar liquidez. Una segunda ayuda de 20.000 millones de dólares en forma de inversión en deuda fue condicionada al éxito electoral de LLA.

Trump destacó que Milei recibió “mucho apoyo” y que la medida busca respaldar un proyecto económico que combate políticas consideradas erróneas durante décadas.

Los mercados respondieron con entusiasmo. El índice bursátil Merval subió un 19,4% y el peso argentino ganó más del 10%, y los bonos internacionales registraron incrementos notables, según datos de MarketAxess. Analistas consutados por Reuters coinciden en que la victoria elimina incertidumbres políticas y refuerza la confianza de inversores en el plan económico de Milei.

El presidente atribuye los resultados iniciales a su estrategia de ajuste: “La inflación bajó, la pobreza cayó, la indigencia también, los salarios reales subieron y el PBI creció. Esto demuestra que el modelo funciona”.