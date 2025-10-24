Maduro lanza a Trump un mensaje de paz en inglés para evitar la guerra en Venezuela: "No war, yes peace, forever"

Nicolás Maduro este jueves en el momento en que pedía a Donald Trump que no inicie una guerra contra Venezuela.

Las claves nuevo Generado con IA Nicolás Maduro envía un mensaje de paz a Donald Trump en inglés y español, pidiendo evitar una guerra. Maduro acusa a Estados Unidos de ejercer una "guerra psicológica" sobre Venezuela debido a los despliegues militares en el Caribe. La Administración Trump ha intensificado sus operaciones contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, incluyendo ataques a embarcaciones cerca de Venezuela. Maduro advierte que Venezuela cuenta con "miles de misiles rusos" para defenderse de una posible invasión terrestre de Estados Unidos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha pedido a Donald Trump evitar una guerra después de que este haya afirmado que "no descarta" una acción militar terrestre contra el país enmarcada en la lucha de EEUU contra el narcotráfico.

Si bien ha acusado a Estados Unidos de ejercer a diario una "guerra psicológica" sobre Venezuela por el despliegue militar de Trump en el mar Caribe, con ataques casi diarios a supuestas narcolanchas venezolanas, Maduro ha tendido la mano a Trump para pedirle que evite una guerra.

Y lo ha hecho con un mensaje en el que mezcla el inglés y el español y transmitido en la televisión estatal.

⚡️Maduro to Trump in English:



Not war, not war. Yes peace, yes peace.



No crazy war, please, please, please. pic.twitter.com/wY4bHuVGYk — The Global Monitor (@theglobal4u) October 24, 2025

"No a la guerra. Not war. Yes peace, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. Please. Yes peace. Peace forever. Victory forever", ha dicho.

Tras repetir estas palabras en varias ocasiones, el presidente de Venezuela ha admitido que su inglés no es el más correcto y, entre risas, ha apuntado que "esto se llama lenguaje tarzaniao".

"Si se traduce al español, tipo Tarzán, sería: 'No guerra. No querer guerra. No a la guerra de los locos. No a la locura a la guerra. Sí paz por siempre, Victoria por siempre de paz'", ha proseguido, a modo de traducción, por si alguien no le había entendido en su particular amalgama de inglés y español.

EEUU y Venezuela

Estas palabras de Maduro tienen lugar en plena guerra de EEUU contra el narcotráfico en el Pacífico y en el mar Caribe. De hecho, la Administración Trump ha ampliado esta semana sus operaciones militares contra el narcotráfico con al menos dos ataques a embarcaciones en el Pacífico, cerca de Colombia, que supuestamente transportaban drogas.

Esos ataques se suman a la destrucción de varias lanchas que presuntamente transportaban drogas en el Caribe, cerca de Venezuela.

Asimismo, Trump ya ha dado luz verde a la CIA para llevar a cabo operaciones encubiertas dentro de territorio venezolano.

Estados Unidos tiene en este momento 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

Por su parte, mientras Maduro entona su particular "no a la guerra", amenaza con que dispone de "miles de misiles rusos" para defenderse de Estados Unidos si Trump opta por la invasión terrestre.