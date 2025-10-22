Dimite el ministro de Exteriores argentino Gerardo Werthein a cuatro días de unas elecciones vitales para el proyecto de Milei

Las claves nuevo Generado con IA Gerardo Werthein, ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, renuncia a su cargo en el gobierno de Javier Milei. La dimisión ocurre tan solo cuatro días antes de las elecciones legislativas, cruciales para el proyecto político de Milei. La renuncia de Werthein había sido anticipada por la prensa local, aunque se esperaba que ocurriera después de los comicios.

El ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Gerardo Werthein, ha dimitido de su cargo en el Gobierno de Milei. Según informan medios locales, presentó su renuncia el martes por la noche.

La presidencia de Argentina ha confirmado ya la noticia, aunque hasta el momento el presidente no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Esta decisión llega cuatro días antes de que se celebren en Argentina las elecciones legislativas, momento clave para el proyecto de Milei, que podría estar en peligro en las urnas.

De todas formas, la prensa argentina ya se esperaba que esta dimisión tuviera lugar, aunque estaba prevista para el día después de los comicios.

