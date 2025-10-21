El nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, restablece las relaciones diplomáticas con EEUU tras 17 años de ruptura

Las claves nuevo Generado con IA Rodrigo Paz, nuevo presidente de Bolivia, anuncia la reanudación de relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura. Paz introduce un nuevo modelo económico "50/50" para Bolivia, enfocado en la redistribución fiscal y la descentralización de recursos públicos. El presidente electo planea fomentar el "capitalismo para todos" con créditos baratos, un solo impuesto bajo y aranceles mínimos. Paz también busca abrir un diálogo con Chile y promete transparencia en acuerdos de litio con Rusia y China.

El presidente electo de Ecuador, Rodrigo Paz, ha anunciado este lunes su intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos después de 17 años de ruptura marcados por los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y Luis Arce.

"Esa relación se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha de aquello que consideramos no es parte de la legalidad", ha explicado durante su primera rueda de prensa tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebrada este domingo.

Cuando asuma el Gobierno, Paz buscará posicionar al país ante el mundo tras 20 años de "absoluto fracaso" de gestión del MAS.

"Creo que vamos a tener una relación fluida y compromisos de cooperación y de trabajo conjunto para ambas naciones y de beneficio para ambas naciones", ha dicho.

Por su parte, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ya ha felicitado a Paz, a quien ofreció una nueva etapa de cooperación bilateral basada en intereses estratégicos compartidos.

También han felicitado a Rodrigo Paz mandatarios de países como Perú, Brasil, Argentina, Paraguay o Chile.

"Capitalismo para todos"

El nuevo presidente electo de Ecuador también ha anunciado la puesta en marcha de un "nuevo modelo económico" para el país que consistirá en la liberación de las exportaciones y en la colaboración con "países amigos" para tratar de resolver la falta de combustible que azota al país.

Paz plantea para su Gobierno un modelo económico denominado "50/50", basado en la redistribución fiscal, entre el nivel central de Estado, las entidades territoriales autonómicas y las universidades públicas, y busca descentralizar los recursos públicos.

Además retomar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, Paz también buscará abrir una nueva etapa de diálogo con Chile, al tiempo que prometió transparencia en los acuerdos firmados por el Gobierno saliente con Rusia y China en materia de litio.

Otra medida que pondrá en marcha es el "capitalismo para todos", que consiste en fomentar los créditos baratos para la producción y el comercio, un solo impuesto por debajo del 10% y que los aranceles se reduzcan a lo mínimo.

La victoria de Paz en las elecciones marca el fin de un ciclo político de ideología de izquierda iniciado en 2006 con la llegada de Evo Morales al poder y continuado por Luis Arce, cuyo mandato concluirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, cuando Paz asuma la Presidencia.

El Gobierno de Arce ha sido duramente criticado por la crisis que se vive en el país desde principios de 2023 por la falta de dólares, el desabastecimiento de combustible y una inflación acumulada de 16,92%.