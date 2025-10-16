Trump redobla la presión a Maduro al sumar helicópteros militares al despliegue de bombarderos y barcos de guerra

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos intensifica la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro con ejercicios militares en aguas próximas a Venezuela. El despliegue incluye helicópteros, bombarderos estratégicos y buques de guerra en el Caribe, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico. Trump autoriza a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, aumentando las tensiones en la región. El gobierno de Maduro ve las acciones militares estadounidenses como una amenaza de posible ataque contra Venezuela.

Varios helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos realizaron ejercicios de entrenamiento en los últimos días en aguas próximas a Venezuela, según informó este jueves The Washington Post.

Con este despliegue, que se une al de buques y bombarderos en el Caribe, la Administración Trump intensifica la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington no reconoce como legítimo y vincula con las redes del narcotráfico.

Los helicópteros de ataque MH-6 Little Bird y MH-60 Black Hawk volaron a principios de octubre a menos de 145 kilómetros de la costa venezolana, cerca de plataformas petroleras y de gas, según imágenes analizadas por el citado medio.

Un funcionario estadounidense informó, bajo condición de anonimato, que las aeronaves realizaban vuelos de entrenamiento en la región y negó que tuvieran relación con una posible operación militar estadounidense en Venezuela.

El despliegue de los helicópteros en la región se une al de otras fuerzas de combate como embarcaciones y aeronaves con las que Estados Unidos dice querer combatir el narcotráfico.

Además, el miércoles trascendió que Trump ha autorizado a la CIA a realizar acciones encubiertas en Venezuela.

Esta autorización permitiría a la CIA llevar a cabo operaciones letales dentro de Venezuela y una serie de misiones en aguas del Caribe, asegura el periódico, que cita a varios altos cargos estadounidenses. Podría tomar acciones encubiertas contra Maduro o su Ejecutivo, ya sea unilateralmente o en conjunto como parte de una operación militar más amplia.

Al ser preguntado por los periodistas sobre si la CIA tiene la autoridad para ejecutar a Maduro, Trump se ha negado a responder, limitándose a decir que sería "ridículo" responder a esa pregunta. Sin embargo, el mandatario agregó que con sus acciones estaba seguro de que los líderes de Venezuela "estaban sintiendo la presión".

Ataques a narcolanchas

La medida llega un día después de que el propio magnate informara sobre que el Ejército de su país llevó a cabo otro ataque contra un barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y confirmó la muerte de "seis narcoterroristas".

El mensaje del republicano está acompañado por un vídeo donde puede verse cómo una pequeña embarcación es impactada por un proyectil en una explosión que la envuelve en llamas.

🇺🇸💥🇻🇪 Quinto ataque naval de EE.UU en las costas de Venezuela



Donald Trump declaró:



El Secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada (DTO) que realizaba narcotráfico en el área de responsabilidad del… pic.twitter.com/9SnGNQEVPt — 𝐓𝐢𝐞𝐫𝐫𝐚𝐁é𝐥𝐢𝐜𝐚 (@TierraBelica) October 14, 2025

Este ataque se une a al menos cinco operativos que Estados Unidos ha realizado desde septiembre contra supuestas narcolanchas en el Caribe, tres de ellas cerca de Venezuela y otra cerca de la República Dominicana.

El pasado 5 de octubre, el propio Trump confirmó el hundimiento de otra embarcación que se desplazaba por el Caribe y volvió a sugerir que su país podría pronto trasladar sus operaciones antinarcóticos del mar a la tierra.

Dos días antes, el Pentágono había anunciado otro ataque militar en el Caribe contra embarcaciones que supuestamente transportaban droga.

El presidente estadounidense dijo que durante 30 años los esfuerzos para detener el narcotráfico fueron "ineficaces" por parte de la Guardia Costera y que "nunca funcionaron", por haber actuado de forma "políticamente correcta".

Trump ha recibido críticas de senadores demócratas del Senado quienes alertan sobre un uso excesivo de la fuerza militar sin autorización legislativa y agregando que durante los ataques la Administración no ha informado sobre la identidad de ninguna de las más de 20 personas que habrían muerto durante estos ataques.

El presidente republicano no ha dado detalles de temporalidad ni operativos, pero ha decidido hacer énfasis en los supuestos beneficios de sus ataques a las lanchas en el Caribe, diciendo que si eliminas a tres narcotraficantes se salva a unas 25.000 personas.

Tres bombarderos y un pene

Tres aviones bombarderos estratégicos B-52H Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron el martes un vuelo sobre el Mar Caribe, cerca del espacio aéreo venezolano.

Las aeronaves llamaron la atención en las redes por su particular recorrido, ya que formó en el radar una figura con forma de pene frente a las costas de Caracas, lo que fue interpretado por muchos usuarios como un mensaje de burla o insulto hacia el régimen de Nicolás Maduro o incluso que podría ser una señal que marcaría el inicio de algún tipo de operación militar para derrocarlo.

El pene dibujado por la trayectoria de los tres bombarderos de EEUU el martes frente a las costas de Venezuela.. X

Los bombarderos- identificados con los códigos BUNNY01 (61-0010), BUNNY02 (60-0052) y BUNNY03 (60-0033)- ingresaron en la Región de Información de Vuelo (FIR) Maiquetía, permaneciendo durante varios minutos en el área.

Posible ataque en Venezuela

El despliegue militar de Estados Unidos en aguas caribeñas bajo el argumento de combatir el narcotráfico ha sido criticado por el Gobierno de Maduro, que lo considera una amenaza de un posible ataque contra Venezuela.

EEUU tiene en este momento unos 10.000 soldados en la región, la mayoría en bases en Puerto Rico, así como un contingente de infantes de Marina en buques de asalto anfibio. En total, cuenta con ocho embarcaciones de guerra y un submarino en el Caribe.

El New York Times recuerda que la CIA ha tenido "desde hace mucho tiempo autoridad para trabajar con los gobiernos de América Latina en temas de seguridad e intercambio de inteligencia", que le ha llevado a colaborar con México en acciones contra los carteles de las drogas.

A inicios de este mes, Trump ordenó cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela tras un intento de explorar posibles negociaciones a la crisis política del país caribeño.

El pasado agosto, EEUU ofreció 50 millones de dólares por información que condujese al arresto y condena de Maduro por cargos de tráfico de drogas.

En 2020, Washington lo había acusado, durante la primera presidencia de Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo, y en enero de 2025, la actual Administración aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares, que luego duplicó.