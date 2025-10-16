Las protestas masivas en Perú contra el nuevo Gobierno y la corrupción dejan un muerto por arma de fuego y 100 heridos

La incertidumbre se ha trasladado a las calles de Perú después del terremoto político provocado por la destitución exprés de la ya expresidenta Dina Boluarte. Las manifestaciones convocadas para este miércoles contra el nuevo Gobierno de José Jerí han desembocado en una batalla campal entre grupos radicales y la Policía.

Los enfrentamientos se han saldado con la muerte de un manifestante de 32 años, presuntamente alcanzado por un disparo de arma de fuego durante la multitudinaria protesta del miércoles en Lima. Según confirmó la Defensoría del Pueblo, los choques han dejado más de un centenar de heridos, entre ellos 78 policías y 24 manifestantes, así como diez detenidos, según recoge la agencia Efe.

Miles de personas salieron a protestar contra el Gobierno y el Congreso por la corrupción y el aumento de la inseguridad ciudadana, impulsada por el auge del crimen organizado, y después de la llegada al sillón presidencial del presidente del Congreso, José Jerí, tras la destitución de la presidenta Boluarte mediante una moción de censura respaldada por el Legislativo.

La Policía peruana carga contra los manifestantes en Lima. Sebastián Castañeda Reuters

"Inició como una manifestación pacífica pero algunos sectores tienen agendas distintas y buscan generar caos. Irresponsables. Fuerza a nuestra a nuestra Policía", ha expresado Jerí en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Los enfrentamientos comenzaron cerca de las 7 de la tarde en las cercanías del Congreso de la República, cuando un grupo de sujetos apostados frente a la plaza Bolívar arrojó piedras y otros objetos a las fuerzas del orden e intentó derribar las rejas de metal que habían sido colocadas para impedirles el paso. También prendieron fuego a mobiliario urbano.

🚨 Manifestantes derribaron rejas y prendieron fuego frente al Congreso de la República, poniendo en riesgo la seguridad de las personas y el patrimonio público.

La @PoliciaPeru actúa con firmeza y dentro del marco legal para restablecer el orden.

La violencia nunca será el… pic.twitter.com/j07tPghh7l — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) October 16, 2025

Entre los heridos se contabilizan además varios reporteros gráficos. El periódico El Comercio, por ejemplo, ha denunciado que uno de sus fotoperiodistas fue herido por perdigones mientras cubría la movilización. A los manifestantes se han sumado algunos artistas como la reconocida cantante Susana Baca.

Las movilizaciones de protesta convocadas en Lima y otras ciudades de Perú han sido secundadas por miles de personas, principalmente jóvenes de la Generación Z y gremios de trabajadores. Ernesto Álvarez, el nuevo presidente del Consejo de Ministros, ha llegado a comparar a este grupo con terroristas.

El rechazo juvenil responde a las denuncias de presunto abuso sexual contra Jerí y al rol de los principales partidos políticos, con representación en el Congreso, que mantuvieron con sus votos a Boluarte en el Ejecutivo, a pesar de las denuncias presentadas contra ella por la Fiscalía a raíz de los muertos en las protestas de 2022 y 2023, así como otros presuntos cargos de corrupción.

Casquillos de bala

Según relatos de los testigos, Eduardo Ruiz, el fallecido, murió por un disparo ejecutado supuestamente por un "terna", un agente policial encubierto entre los manifestantes sin ningún tipo de identificación policial que aparentemente había sido descubierto por un grupo de participantes en la protesta y, en su huida, abrió fuego hacia sus perseguidores. El Ministerio del Interior ha negado que miembros de esta unidad hayan sido desplegados.

Unas imágenes captadas por manifestantes y difundidas en redes sociales muestran a una agente de la división de tránsito disparando en dirección a las personas después de que se accidentase su moto, en una amplia avenida del centro de la capital peruana. Otras personas que estuvieron en la zona de la protesta informaron sobre el hallazgo de diversos casquillos de bala en el suelo.

La manifestación de este miércoles, que tuvo también sus réplicas en varias ciudades del país, fue la más grande de los últimos años tras la ola de protestas que se sucedieron exigiendo nuevas elecciones en el momento de la llegada al poder de Boluarte y tras el encarcelamiento de su predecesor, Pedro Castillo, por su fallido intento de golpe de Estado. Los incidentes se saldaron con 49 civiles muertos entre finales de 2022 y principios de 2023.