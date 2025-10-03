El avión oficial de Lula da Silva sufre una avería en el motor: "Teníamos miedo de que se incendiara en el aire"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, asiste a la ceremonia de Participación Social y Salud, el Nuevo Acuerdo de Río Doce en Brasilia. Reuters

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló este viernes que tuvo un percance con un avión oficial del que se tuvo que bajar antes del despegue "con miedo de que se incendiara", dentro de su visita a Belém para inaugurar obras de la cumbre climática mundial (COP30), según Efe.

El jefe de estado de Brasil relató, en una entrevista a TV Liberal, que el jueves el avión de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) en el que pretendía trasladarse a la Ilha do Marajó presentó un problema en el motor que lo obligó a cambiar de aeronave poco antes de despegar con su equipo.

"Tengo que darle las gracias a Dios porque el problema podría haber ocurrido en el aire. Todavía en tierra, tuvimos que bajar del avión con miedo de que se incendiara y ahí fuimos a otro", narró el líder progresista.

Lula mantuvo su agenda de actos públicos sin mayores consecuencias y dijo que, esa noche, se dirigió a la Basílica de Nuestra Señora de Nazaret, en Belém, para darle las gracias a la Virgen de Nazaret.

Este no es el primer contratiempo aéreo que sufre el jefe de Estado brasileño desde que empezó su tercer mandato, el 1 de enero de 2023.

En 2024, cuando regresaba de un viaje a México, su avión oficial, en el que le acompañaba una nutrida comitiva de ministros y parlamentarios, sufrió problemas técnicos y estuvo cinco horas dando vueltas en el aire hasta consumir el combustible y aterrizar de nuevo en ese país.

Lula se encuentra de visita en Belém, capital del estado de Pará, en plena Amazonía brasileña, para inaugurar una serie de obras vinculadas con la cumbre mundial del clima de la ONU (COP30), que empezará en noviembre próximo.

El gobernante reiteró que esta será la "COP de la verdad" porque servirá para descubrir si los líderes mundiales están comprometidos o no con detener el calentamiento global.

En este sentido, insistió en la necesidad de que los países ricos paguen a los más desfavorecidos para financiar su transición energética.