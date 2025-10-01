La falta de acuerdo sobre el Presupuesto en el Congreso activa un cierre parcial del Gobierno Federal en EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, sostiene una gorra en la que se lee 'Trump tenía razón en todo'. Europa Press.

Miércoles 1 de octubre a las 00:01 horas. Esa era la fecha límite que el Congreso de Estados Unidos tenía para llegar a un acuerdo sobre el nuevo presupuesto. Un pacto que suele cerrarse in extremis… o, en algunas ocasiones, no cerrarse. Y esta vez ha ocurrido lo segundo.

Los legisladores no han logrado superar el estancamiento de las negociaciones y el Gobierno se ha visto abocado al cierre parcial. Es lo que en inglés se conoce como government shutdown y que, en pocas palabras, significa que el grifo del dinero público se corta y que parte de las agencias federales dejan de funcionar.

Así, cientos de miles de empleados públicos se quedarán temporalmente sin sueldo y se interrumpirá el pago de muchas prestaciones sociales. Eso, en el mejor de los casos, ya que el presidente Donald Trump ha amenazado con despedir a un gran número de funcionarios, en lugar de la práctica habitual de simplemente retener sus sueldos hasta que se alcance un acuerdo.

Los republicanos, que han presentado el proyecto de ley, controlan ambas cámaras del Congreso, pero en el Senado les faltan siete votos demócratas (60 escaños de 100).

Sólo lograron agenciarse dos de los siete votos demócratas que necesitaban en el Senado para aprobar un paquete de financiación provisional que habría mantenido plenamente operativo al Gobierno otras siete semanas. Pero no lograron los otros cinco.

Por su parte, los demócratas tampoco lograron los 13 apoyos que requería su propuesta presupuestaria, que destina más financiación para la sanidad y que, al igual que el proyecto de ley republicano, fue rechazada hoy mismo en la Cámara Alta.

Para brindar los sufragios necesarios al paquete republicano los liberales han dicho que necesitan que se renueven subsidios del programa Obamacare que expiran este año y que se revoquen recortes en materia sanitaria incluidos en la gran ley de rebaja fiscal y presupuestaria que impulsó Trump, algo que los conservadores sólo quieren negociar una vez se aprueben las partidas económicas.

La clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país, según informa Efe.

Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

En el último y más largo cierre parcial del Gobierno Federal en la historia de EEUU, el que se prolongó durante un mes durante el primer mandato de Donald Trump, la decisión de 10 controladores aéreos que pidieron la baja por enfermedad provocó la suspensión temporal de operaciones en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York y retrasos en varios otros aeródromos importantes del noreste y sureste del país.

Este caos aéreo acabó desempeñando un papel fundamental para que las dos bancadas lograran un acuerdo para poner fin al cierre de Gobierno en enero de 2019.