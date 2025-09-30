Los indígenas de Ecuador, en pie de guerra contra Noboa: un muerto, 12 militares heridos y ataques al coche presidencial

Manifestantes derriban una barricada durante una protesta contra Noboa en Quito el 23 de septiembre. Reuters

Un manifestante muerto, 12 militares heridos y 17 detenidos es el balance de las protestas, que duran ya una semana, convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) de Ecuador contra la eliminación del subsidio al diésel por el Gobierno de Daniel Noboa.

A esto hay que sumar acusaciones del Gobierno sobre una "emboscada" a un convoy en el que viajaba el presidente de Ecuador junto una delegación diplomática y las denuncias indígenas de "represión" por parte de la policía y el Ejército.

La fuerza de estas protestas pone contra las cuerdas a Noboa, después de que el movimiento indígena ya lograra que otros presidentes, como Lenín Moreno y Guillermo Lasso, revirtieran sus planes de eliminar las subvenciones estatales a los combustibles fósiles.

🪨ATACAN AL PRESIDENTE NOBOA EN CONVOY HUMANITARIO🚚🚛



Presidente #DanielNoboa, acompañado por el nuncio apostólico, Andrés Carrascosa; la embajadora de la Unión Europea, Yekaterina Doródnova y el embajador de #Italia, Giovani Davoli, encabezó anoche el convoy humanitario con… pic.twitter.com/7E8ZuLhxox — Radio SUCRE 700 AM (@radio_sucre700) September 30, 2025

La provincia andina de Imbabura se mantiene como el epicentro de las protestas, donde el lunes un millar de manifestantes atacó, en Otavalo, un edificio policial, dañó sus instalaciones e incendió 10 vehículos policiales y particulares.

Varias personas fueron detenidas tras ese ataque, entre ellas 12 indígenas que son procesados por terrorismo, al igual que dos venezolanos, que el Gobierno cree que pertenecen a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, al que el Gobierno cataloga como "terrorista".

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien tildó de "terroristas" a esos actos, ha denunciado que un grupo de manifestantes "emboscaron" la madrugada de este domingo un convoy que llevaba ayuda a la zona norte.

"No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas", señaló.

Y agregó: "Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza".

Por estas razones es que el carton ba bien resguardado y armado hasta los dientes a alguna comunidad de Imbabura pero en los medios nacionales corrupto esto no va a pasar pic.twitter.com/xeGktppPnf — videos mas virales  (@latinosunids) September 30, 2025

La Embajada de España en Ecuador ya ha pedido a los connacionales no viajar a zonas donde hay protestas.

Un muerto

La Conaie, convocante a las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, denunció este domingo "la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas)".

Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado sobre la denuncia de la Conaie, la mayor organización social del país.

"Rechazamos el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas", dijo.

Este domingo, la Conaie también denunció "represión" en la localidad de La Esperanza (Imbabura) y publicó en redes sociales vídeos de un amplio despliegue militar ante las protestas.

Este es el resultado de gobernar de espaldas al pueblo ecuatoriano: asesinar a un valiente comunero, Efraín Fuerez. Hoy, en Imbabura, la gente le planta cara al fascismo. pic.twitter.com/8Udtye2QAM — Daniel Granja (@DanielGranjaEc) September 30, 2025

Asimismo, se han informado de bloqueos y limitaciones en la señal de internet en comunidades de Cotacahi y Otavalo, y publicó vídeos de movilizaciones indígenas en la provincia de Bolívar.

La Empresa de Agua Potable de Ibarra (capital de Imbabura) indicó que "debido a la rotura de la red de distribución, ubicada bajo el puente de Rumipamba, producto de las manifestaciones, varios sectores de la parroquia de Caranqui presentan bajas presiones y/o suspensiones del servicio de agua potable".

Los equipos de emergencia de la empresa intentan "ingresar al sitio a reparar el daño sin éxito hasta el momento", añadió.

Eliminación de subsdio al diésel

El detonante de estas protestas, que hasta el momento se han registrado en unas cinco de las 24 provincias del país, fue la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas por Noboa, por lo que el precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La Conaie exige que se libere a los detenidos y que se derogue el decreto con el que se eliminó el subsidio, pero el presidente, Daniel Noboa, se mantiene firme en su medida bajo el argumento de que los 1.100 millones de dólares de esa subvención para el Estado ya los están entregando a los sectores más vulnerables.

#Imbabura A las afueras del fuerte militar Yaguachi, en la comunidad de Rumipamba, la tarde del 28 de septiembre, brigadistas voluntarios de rescate denuncian el abuso de la fuerza y el irrespeto a la bandera de asistencia médica por parte de las Fuerzas Armadas #ParoNacional2025 pic.twitter.com/k255LhLk3e — Lanceros Digitales (@LancerosDigital) September 30, 2025

Asimismo, apunta que al eliminar el subsidio golpea a grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).