Un terremoto de magnitud 5,4 sacude el oeste de Venezuela: el temblor alcanza la costa de Colombia

Un sismo de magnitud 5,4 en la escala de Richter ha sacudido este miércoles las regiones del oeste de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan registrado heridos, según ha informado la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y ha recogido la agencia Efe.



El organismo ha publicado en su cuenta de X que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 40 kilómetros al noreste de La Ceiba, una población del estado Trujillo, y a 40 kilómetros al sureste de Bachaquero, en el estado Zulia.



La profundidad fue de 26,5 kilómetros, agrega el informe, y detalla que el temblor ocurrió a las 18.21 hora local (22:21 GMT).



El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, indicó que no hubo "daños estructurales mayores" tras el sismo. Sin embargo, Funvisis ha pedido a los ciudadanos ayudar a medir la intensidad del sismo a través de un cuestionario publicado en X.



"Esto tiene mucho que ver (... con) la calidad de la construcción en Venezuela, entre otras cosas, (el programa gubernamental) la Gran Misión Vivienda Venezuela", ha sostenido Cabello en su programa semanal 'Con el mazo dando', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).



En los primeros informes de Protección Civil en diferentes localidades de Zulia, estado fronterizo con Colombia, no se reportaban heridos o daños graves en infraestructuras.



En un parque del municipio Jesús Enrique Lossada, de esa región en el oeste del país, se "reventaron las guayas eléctricas", ha indicado Protección Civil, que añade que ya se encontraban trabajadores de la estatal Corporación Eléctrica en el sitio.



Además de Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, así como en Caracas.



El temblor también se sintió en algunas partes de Colombia, principalmente en ciudades de la costa caribe, como Barranquilla y Cartagena, y en Medellín, en el noroeste del país.



El movimiento fue de magnitud 6,1 según el Servicio Geológico Colombiano mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés) reportó una magnitud de 6,2, a una profundidad superficial con epicentro en Mene Grande, en el estado Zulia, y doce minutos después hubo una réplica de magnitud 4,3.