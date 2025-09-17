Bolsonaro, trasladado de urgencia desde su celda a un hospital de Brasilia por una crisis de hipo y vómitos

Jair Bolsonaro el pasado fin de semana acompañado de sus hijos tras someterse a una revisión médica. Diego Herculano Reuters

El expresidente de Brasil y golpista convicto Jair Bolsonaro ha sido trasladado este martes a un hospital en Brasilia, donde ha permanecido internado durante la noche en observación médica tras haber manifestado una crisis de hipo y vómitos, según confirmó su hijo, el senador Flávio Bolsonaro.

El legislador conversó con periodistas a la salida del centro médico y brindó algunos detalles sobre el estado de salud de su padre. De acuerdo con sus declaraciones, el expresidente, recién condenado a 27 años de cárcel, sufrió una fuerte crisis de hipo que lo ha dejado "casi diez segundos" sin poder respirar. Ese episodio desencadenó un cuadro de vómitos, mareos y "presión muy baja".

En ese contexto, su esposa, Michelle Bolsonaro lo trasladó al hospital con la escolta de los policías penales que vigilan su domicilio en el marco de la prisión domiciliaria que le fue impuesta el pasado 4 de agosto ante un posible riesgo de fuga.

Según Flávio, Bolsonaro llegó "consciente" al hospital, donde le colocaron una bolsa de suero para hidratarlo y se sometió a "algunos" exámenes, sin especificar cuáles. Consultado sobre una posible intervención quirúrgica, su hijo respondió que "cree" que no será necesaria.

"Espero que mañana pueda estar en su casa", expresó el senador, quien fue el encargado de informar públicamente más temprano que Bolsonaro había abandonado su residencia para dirigirse de urgencia a un centro médico.

Flávio Bolsonaro, el hijo del expresidente brasileño, en una imagen de archivo. Adriano Machado Reuters

El abogado Celso Vilardi, que integra el cuerpo de defensa del exmandatario, presentó un escrito y adjuntó un certificado médico para justificar el abandono de la residencia donde Bolsonaro cumple prisión domiciliaria para dirigirse a un centro médico.

El atestado médico, firmado por el cardiólogo Leandro Echenique, detalla que Bolsonaro sufrió "un episodio de malestar, presíncope y vómitos con caída de la presión arterial".

El líder de la ultraderecha brasileña enfrenta en los últimos años diversos problemas en el aparato digestivo, producto de una puñalada que recibió en un mitin durante la campaña presidencial de 2018. De hecho, en abril pasado fue sometido a una larga operación para resolver una oclusión intestinal que lo mantuvo hospitalizado tres semanas.

Es la segunda vez que el exmandatario de 70 años se traslada a este mismo centro médico en menos de una semana, luego de que este domingo fuera sometido a un procedimiento ambulatorio y programado para extirpar quirúrgicamente ocho lesiones cutáneas.