Charlie Kirk, el influencer trumpista que se convirtió en la voz de los conservadores más jóvenes de Estados Unidos

"Violence". Esa fue la última palabra que salió de la boca de Charlie Kirk (Illinois, 1993; Utah, 2025) antes de que un disparo le atravesara el cuello. El influencer, comentarista político y, paradójicamente, gran defensor del derecho a portar armas en EEUU falleció poco después en el hospital. Tenía 31 años y su muerte hace temer por el aumento de la violencia política.

El auditorio universitario de la Universidad de Utah Valley estalló en gritos y confusión cuando un disparo alcanzó a Kirk en el cuello, obligándolo a llevarse la mano a la herida mientras los asistentes corrían en pánico, según se observa en diversos vídeos que se hicieron virales en X. Dos horas después del ataque, Donald Trump, confirmó la muerte de Kirk y dijo que "fue querido y admirado por todos, especialmente por mí".

El presidente de Estados Unidos anunció poco después que ordenará a todos los edificios oficiales colocar las banderas del país a media asta en honor a Charlie Kirk.

Kirk se hizo conocido, con apenas 18 años, en 2012, después de fundar la asociación Turning Point y organizar giras universitarias donde debatía con estudiantes liberales, lo que lo catapultó como referente juvenil conservador. Su popular serie de eventos llamados 'Demuestra que estoy equivocado' se volvió muy popular y este 10 de septiembre atrajo a oponentes y simpatizantes al campus universitario en Utah, según informa la agencia EFE.

Una década después Kirk, casado y con dos hijos pequeños, se convirtió en un aliado directo de Trump, con quien apareció públicamente en la Casa Blanca en 2019 durante visitas de jóvenes conservadores y posteriormente con un rol activo en mitines de campaña en 2024.

Kirk había opinado en abril de 2023 que las muertes por arma de fuego eran "desafortunadamente" un precio que valía la pena pagar para preservar la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas, comentario que emitió tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, en el que murieron tres adultos y tres niños.

Un semillero de conservadores

Turning Point USA nació con el objetivo de difundir valores conservadores y de libre mercado en los campus universitarios de Estados Unidos y ha crecido hasta convertirse en un foro clave en el movimiento MAGA (Make America Great Again).

Con sede en Arizona, la entidad ha crecido rápidamente y hoy mantiene presencia en cientos de universidades y escuelas secundarias. Sus conferencias anuales reúnen a miles de jóvenes y a figuras destacadas del Partido Republicano.

Además de su activismo juvenil, Turning Point se ha convertido en un espacio de respaldo al expresidente Trump. La organización moviliza voluntarios, organiza entrenamientos políticos y se ha consolidado como un brazo visible del movimiento MAGA en el ámbito estudiantil.

Kirk nació en Arlington Heights, al norte de Chicago, en 1993, y creció en una familia de clase media con raíces cristianas, su padre, arquitecto, trabajaba en el sector inmobiliario, mientras que su madre era ama de casa, según reportes de medios como Político.

Durante su paso por la Wheeling High School, se involucró en debates estudiantiles y comenzó a interesarse por las ideas republicanas, según ha dicho en varias entrevistas. Sin embargo no fue un gran estudiante. Entró brevemente en el Harper College en Chicago, pero dejó la carrera pronto y no llegó a conseguir un título universitario.

Sus aspiraciones políticas comenzaron ya en el instituto, donde compartía tiempo con activistas conservadores como el empresario Bill Montgomery. Fue este empresario quien le recomendó tomarse un año sabático tras graduarse del instituto y fue justo a la vuelta, con 18 años, cuando decidió fundar Turning Point USA con el dinero que había recibido precisamente por su graduación.

Opiniones polémicas

Charlie Kirk, que alcanzó los 7,2 millones de seguidores en las distintas redes sociales, generó controversia por sus posturas contra la inmigración, el feminismo y la diversidad en los campus, lo que le ha ganado críticas y enfrentamientos con líderes demócratas.

Durante la crisis del covid-19, el activista minimizó la gravedad de la situación comparándola con catástrofes históricas, afirmando en X: "Tenemos una pandemia, pero, por estándares históricos, esto no es realmente una pandemia (...) Por estándares históricos, de hecho estamos viviendo una muy, muy buena vida".

En 2020 fue parodiado en South Park, donde un personaje imitó su estilo de debate provocador que se ha convertido en su sello y Kirk respondió en redes sociales que lo veía como "una medalla de honor", aunque acusó al programa de ridiculizar a los conservadores.