Una perra apaga un cartucho de dinamita lanzado contra la casa de su dueño periodista en Perú: "Lo mordió y nos salvó la vida"

Un pequeño cocker spaniel mestizo de apenas 11 kilos se ha convertido en símbolo de valentía en Perú tras evitar una tragedia en la vivienda de su dueño, el periodista Carlos Alberto Mesías Zárate.

El animal, llamado Machis, logró apagar con su propia boca la mecha encendida de un cartucho de dinamita que un desconocido arrojó dentro de la casa familiar en la noche del sábado.

Las cámaras de seguridad captaron a un individuo vestido de negro lanzando el explosivo y huyendo de inmediato, sin esperar el desenlace.

Pero la rápida reacción de Machis impidió lo que pudo haber sido una masacre: corrió escaleras abajo, se abalanzó sobre el objeto en llamas, lo mordió y, de manera casi milagrosa, apagó el fusible antes de que detonara.

“Ella lo mordió, lo mordió y nos salvó la vida”, relató Zárate, aún conmovido, en declaraciones a medios locales, según recoge The New York Post.

Según la policía, el artefacto correspondía al tipo de dinamita usado habitualmente en minas, con capacidad suficiente para provocar daños mortales.

La represalia

El propio Zárate, reportero de investigación, restó importancia al ataque, calificándolo como parte de “su línea de trabajo”.

No obstante, tras su denuncia, las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso. El intento de atentado se enmarca en un clima de creciente hostilidad hacia periodistas en distintas regiones de Perú, donde las amenazas y agresiones se han multiplicado en los últimos años.

Consecuencias perrunas

Si bien la familia resultó ilesa, Machis pagó un alto precio por su hazaña. Al morder la mecha encendida, sufrió quemaduras internas que dañaron sus cuerdas vocales.

“Ya no se le escucha ladrar, solo emite un leve ronquido”, explicó Zárate. Pese a ello, la perra se mantiene activa, juguetona y ha pasado a ser una celebridad local, con miles de muestras de apoyo en redes sociales.

El caso recuerda a otras historias de lealtad canina. Hace un año, un chihuahua en Suiza fue clave para que rescataran a su dueño al permanecer inmóvil junto al barranco donde este había caído.

También en EEUU, una perra anciana guio a los equipos de rescate hasta su amo herido en un bosque.

Ternura y denuncia

La imagen de Machis, debilitada pero viva gracias a su propio acto de sacrificio, se ha viralizado en TikTok y otras plataformas.

Más allá de la anécdota, el episodio ha reavivado el debate sobre la seguridad de los periodistas en América Latina.

La Sociedad Interamericana de Prensa advierte que Perú vive un deterioro preocupante en las condiciones de trabajo de la prensa, con ataques que van desde campañas de acoso digital hasta agresiones físicas.

Machis, sin saberlo, se ha convertido en un inesperado símbolo de resistencia. Su acto heroico salvó a su familia de la violencia, pero también expuso la fragilidad con la que viven muchos comunicadores en la región.