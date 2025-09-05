Cazas de combate de Venezuela sobrevuelan un buque de guerra de EEUU en una maniobra "muy provocadora"

La tensión entre Washington y Caracas sigue in crescendo. El Pentágono ha denunciado este jueves que dos cazas F-16 de Venezuela sobrevolaron el destructor lanzamisiles USS Jason Dunham, desplegado en aguas internacionales del Caribe como parte de la operación del Gobierno de Donald Trump para luchar contra el "narcoterrorismo". El Departamento de Defensa de EEUU ha calificado la maniobra de "muy provocadora".

El incidente se registra en un momento de alta incertidumbre, dos días después del ataque estadounidense contra una lancha que mató a once supuestos miembros de la banda criminal Tren de Aragua cuando transportaban drogas, según informó el presidente Trump.

Un portavoz del Pentágono, citado por la agencia Reuters y otros medios estadounidenses, calificó la maniobra de los F-16 venezolanos como una "demostración de fuerza innecesaria y peligrosa", asegurando que la Marina estadounidense "continuará operando con libertad y seguridad en cualquier parte del mundo donde lo permita el derecho internacional".

En un comunicado, el Pentágono recomendó "al cartel que gobierna Venezuela" -Estados Unidos acusa al líder chavista Nicolás Maduro de liderar un narcoestado y de formar parte del Cartel de los Soles-- que "no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con operaciones contra el narcotráfico y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense".

El secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró el jueves que los métodos tradicionales de incautar los cargamentos de droga no han resultado una estrategia exitosa y que lo único que funcionará será "hacer estallar" a los narcotraficantes. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, defendió el ataque de la lancha diciendo que "el envenenamiento del pueblo estadounidense se ha terminado".

El Ejército de EEUU ataca una embarcación con droga procedente presuntamente de Venezuela

El USS Jason Dunham forma parte de las operaciones de seguridad marítima de Estados Unidos en el Caribe sur, donde desplegó ocho buques de guerra y tres buques anfibios con más de 4.500 efectivos como parte de sus operaciones para "combatir el narcotráfico".

A pesar de las maniobras de los cazas de combate, Venezuela sigue subrayando que el ataque a la lancha es un montaje. "De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un vídeo animado", dijo el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, durante un acto del Ministerio Público en Caracas.

La milicia, movilizada

Nicolás Maduro anunció por su parte una "gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas" de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) para este viernes, a la que espera se sumen los 8,2 millones de ciudadanos que se han incorporado recientemente al "sistema defensivo nacional" ante las que llamó "amenazas" de Estados Unidos.

En un encuentro con autoridades de su Gobierno y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario dijo que también está convocada la que denominó "base poderosa" de 4,5 millones de milicianos "ya entrenados durante años", a los que se unirán los más de ocho millones que, sostuvo, se alistaron en la MNB.

"A todos los venezolanos y venezolanas, familias enteras que se alistaron en todas las comunidades del país, mañana viernes, 5 de septiembre, durante todo el día, van a ser convocados", informó Maduro, que ha prometido seguir "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" tras la "nueva embestida del imperialismo".

El líder chavista aseguró que se activarán "por primera vez en la historia militar del país" las que denominó Unidades Comunales de Milicia (UCM) en 5.336 comunidades y explicó que cada una de ellas tendrá "un conjunto de bases populares de defensa integral", que son un total de 15.751, donde serán incorporados los alistados.

Posteriormente, los milicianos serán llamados a participar en jornadas con "niveles más elevados y superiores", adelantó el líder chavista, sin ofrecer mayores detalles. Para el jefe de Estado, el proceso de alistamiento que se llevó a cabo en la segunda mitad del pasado mes "tuvo un gran impacto mundial" y Venezuela "asombró al mundo" con estas jornadas de registro en la Milicia.

Al respecto, ratificó que esta inscripción "va a ser permanente" y, en ese sentido, anunció la puesta en marcha del Sistema de Alistamiento Permanente (SAP) a través del Sistema Patria, una plataforma virtual del Estado. Maduro destacó la "capacidad absoluta" del país para "hacer triunfar la paz en cualquier circunstancia" y para "defenderse de tantas amenazas y guerras psicológicas".

"Estamos enfrentando corrientes extremistas del norte, naziextremista, (...) que pretenden amenazar la paz de Suramérica, del Caribe, y pretenden seguir atacando los derechos de los pueblos del mundo", agregó.