Bolsonaro escribió una carta a Milei para que le diera asilo en Argentina: "Soy perseguido por motivos políticos"

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro ha sido denunciado por la Policía Federal por supuestamente "coaccionar" a la Corte Suprema para intentar obstruir el juicio que enfrenta por intento de golpe de Estado, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

Pero además, el juez instructor del proceso, Alexandre de Moraes, dio un plazo de 48 horas a la defensa del ex jefe de Estado, actualmente en prisión domiciliaria, para que explique el hallazgo en uno de sus móviles de una carta con una petición de asilo al Gobierno argentino de Javier Milei.

En el marco de las investigaciones, la Policía ha encontrado en uno de los celulares confiscados a Bolsonaro un documento sin fecha en el que el líder ultraderechista solicita asilo al presidente argentino. El texto, de 33 páginas, sin fecha ni firma, pero dirigido al mandatario argentino, estaba en el teléfono de Bolsonaro desde 2024, cuando fue objeto de las primeras diligencias por el caso de golpismo.

Según las autoridades, los elementos encontrados indican que Bolsonaro "tenía en su poder un documento que posibilitaría su evasión de Brasil hacia la República Argentina, especialmente tras el inicio de la investigación".

En el documento, el expresidente alega que en su país es "perseguido por motivos y por delitos esencialmente políticos" y que ha sido objeto de medidas cautelares desde entonces. Los agentes sospechan además que el autor del archivo con el pedido de asilo sería la esposa del senador Flavio Bolsonaro, otro de los hijos del exgobernante.

Más investigados

Las autoridades también presentaron cargos por tratar de obstruir el juicio por golpismo contra el diputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario y quien se encuentra en Estados Unidos desde marzo pidiendo sanciones al Gobierno de Donald Trump para ayudar judicialmente a su padre.

El magistrado sumó este miércoles un nuevo investigado al caso: el pastor evangélico Silas Malafaia, íntimo colaborador del líder ultraderechista y quien fue objeto de medidas cautelares al desembarcar en Río de Janeiro de un vuelo procedente de Lisboa.

Al concluir sus indagaciones, la Policía denunció a Bolsonaro y a su hijo por los delitos de "coacción" y "tentativa de abolición del Estado democrático de derecho mediante la restricción al ejercicio de los poderes constitucionales", según informó en una nota.

El futuro del expresidente se complica en vísperas de que el Supremo dicte sentencia en el juicio en el que se le acusa de "liderar" una trama para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante el progresista Luiz Inácio Lula da Silva. Ese pleito comenzará el próximo 2 de septiembre. Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de hasta 40 años de prisión.

En ese marco, la Policía abrió una pieza separada ante los indicios de que Bolsonaro y su hijo Eduardo realizaron acciones "claras y expresas" para intentar tumultuar el proceso por golpismo, según los autos divulgados por el Supremo.

Para ello encontraron como aliado al Gobierno de Trump, quien impuso aranceles del 50 % sobre las importaciones brasileñas y sanciones contra varios jueces del Supremo en respuesta a una presunta "caza de brujas" contra Bolsonaro.

De Moraes consideró esas maniobras un intento de obstrucción a la Justicia y ya el mes pasado impuso medidas cautelares a Bolsonaro, que posteriormente elevó a prisión domiciliaria al observar el incumplimiento de las mismas.

Ley de amnistía

En presunta trama el juez incluye ahora a Malafaia, que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales y quien ha promovido protestas en defensa de una amnistía para Bolsonaro y el resto de acusados.

La Policía recogió en sus conclusiones "extensos intercambios de mensajes entre Malafaia y Bolsonaro", ocurridos precisamente tras el anuncio, en julio pasado, de los aranceles por parte de EEUU.

Según las autoridades, esos mensajes "demostrarían la articulación de una campaña para vincular el fin de las sanciones" de Trump "a la concesión de amnistía a las personas involucradas" en el complot golpista.

Mientras, desde EEUU, Eduardo Bolsonaro se ha ufanado en sus redes sociales de reunirse con representantes de la Casa Blanca en busca de sanciones contra su país con el objetivo de presionar al Supremo para que archivara el juicio contra su padre.

Este miércoles, el legislador calificó de "lamentable y vergonzosa" la actuación de la Policía, cuyo objetivo -aseguró- es "causar daño político".

"Mis acciones en Estados Unidos nunca tuvieron la intención de interferir en ningún proceso en curso en Brasil. Siempre he dejado claro que mi llamado es a la restauración de las libertades individuales en el país, mediante el proceso legislativo, con especial atención al proyecto de ley de amnistía", afirmó en X.