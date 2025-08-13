Maduro lanza una "ofensiva especial" para reforzar la seguridad en Venezuela ante la amenaza militar de EEUU

Nicolás Maduro (c), el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello (i), y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, durante un acto de gobierno, en La Guaira. Prensa del Palacio de Miraflores

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes el inicio de una "ofensiva especial" para fortalecer la seguridad en todo el país. Un plan que, según dijo, busca integrar fuerzas civiles, militares y policiales después de que Donald Trump abriese la semana pasada la puerta a una intervención militar contra el líder chavista al verlo como el cabecilla de un "cartel narcoterrorista" y una "amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos.

"Hoy arranca una ofensiva especial para, en todos los 24 estados del país, más en la capital Caracas, lanzar esta línea que nos va a fortalecer la seguridad interna", afirmó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), sin ahondar en detalles sobre el despliegue.

Para el mandatario, fortalecer la seguridad implica "la fusión popular-militar concreta en el terreno". "Con planes de acción permanente, en la atención de la vida, de la comunidad, pero específicamente en la atención de los temas de la tranquilidad, la paz y la lucha contra el delito en todas sus formas", agregó.

Las cuentas de Maduro Tomás Serrano

Durante su discurso, Maduro se refirió a este plan como una "nueva etapa" de trabajo en la que se unirán "dos fortalezas": la de los circuitos comunales (unidades de organización popular) y la "del poder policial-militar", representado por los llamados "cuadrantes de paz".

En 2018, Maduro anunció la creación de la "Gran Misión Cuadrantes de Paz", con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana en el país. Los 'cuadrantes de paz', según informes oficiales, son organizaciones conformadas por cuerpos policiales y líderes de la comunidad para diseñar metodologías de trabajo contra la criminalidad en espacios de 2 a 5 kilómetros.

El pasado jueves, la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, compartió en redes sociales un video en el que anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien señaló como una amenaza para la seguridad del país norteamericano.

Bondi acusó al gobernante venezolano de utilizar "organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas letales y violencia" en EEUU, una afirmación que han rechazado numerosas instituciones, así como organismos policiales y militares venezolanos.

"Guerra colonial"

Este martes, el canciller venezolano, Yván Gil, alertó sobre lo que consideró como la "grave amenaza militar" por parte de Washington, a quien acusó de "amparase en el supuesto derecho" de combatir el narcotráfico para "convertir" a Latinoamérica en un "nuevo escenario de guerra colonial".

A través de una publicación en Telegram, en la que informó de un encuentro con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, Gil hizo un "llamado urgente" a la comunidad internacional para que "repudie estos actos terroristas" propiciados, a su juicio, por el Gobierno de EEUU y "sus aliados fascistas de la derecha venezolana".

El pasado viernes, The New York Times reveló que la Casa Blanca ha instruido en secreto al Pentágono para utilizar la fuerza del Ejército en las zonas donde operan ciertos cárteles de la droga latinoamericanos, a los que el Departamento de Estado considera desde hace unas semanas organizaciones terroristas.

Las acusaciones contra Maduro por pertenecer al Cartel de los Soles, una presunta red de narcotráfico conformada por altos cargos militares y funcionarios del Gobierno venezolano, se remontan años atrás. En 2020, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia presentó cargos contra el mandatario chavista y varios de sus colaboradores por “narcoterrorismo”, "corrupción" y "narcotráfico".