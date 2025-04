El equipo de Waltz creó al menos 20 grupos de Signal como el de Yemen para discutir temas confidenciales

El equipo del asesor de seguridad nacional de Donald Trump, Mike Waltz, ha creado, al menos, otros 20 grupos en la aplicación de mensajería instantánea Signal, según ha adelantado este miércoles el digital Politico. Grupos que habrían servido para discutir la situación de las negociaciones para la posguerra en Ucrania y Gaza, las tensiones con China y la Unión Europea y la política exterior de la Casa Blanca en regiones como Oriente Próximo y África. Grupos, en definitiva, que comprometen a la Administración estadounidense.

En uno de esos chats privados, conocido como "Houthi PC small group", creado en marzo por el propio Waltz para consensuar con los principales miembros del Gabinete la ejecución de una operación ofensiva contra las infraestructuras de los hutíes en Yemen, consiguió colarse el periodista Jeffrey Goldberg, editor nada menos que de la revista The Atlantic. No necesitó Goldberg hackear ningún dispositivo, le bastó con figurar en la lista de contactos de Waltz, quien le añadió, según reconocería después —aunque con muchos matices—, de forma accidental.

El digital Politico, que también adelantó este miércoles que Trump ya habla en privado sobre la inminente salida del Gabinete de Elon Musk, cita a cuatro fuentes que, de la misma forma que el editor de The Atlantic, formaron parte de los grupos de Signal. Grupos en los que, como en el filtrado en marzo, se compartió información sensible o, directamente, clasificada. Un extremo que confirmó, adjuntando capturas comprometidas de la conversación, la revista The Atlantic ante la negación insistente de los miembros del Gobierno.

Leah Millis Reuters Sale el chat íntegro en el que la cúpula de Trump coordina un ataque en Yemen sin saber que hay un periodista en el grupo

"Waltz construyó todo el proceso de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional en Signal", traslada al diario estadounidense una de las cuatro fuentes anónimas. "Era habitual organizar chats sobre cualquier tema de seguridad nacional", añade otra. En caso de confirmación, el consejero áulico de Trump habría convertido en sistemática una práctica que, según los especialistas, vulnera las normas de protección de la información confidencial de seguridad.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Brian Hughes, que confirmó la autenticidad del chat filtrado por Goldberg, matizó que Signal, una aplicación de características similares a WhatsApp o Telegram, no está prohibido en los dispositivos gubernamentales. Es más, insiste Hughes, algunas agencias lo instalan de forma automática en los teléfonos de los empleados.

Trump, de momento, no se ha pronunciado, pero el mandatario estadounidense, lejos de tomar medidas, arropó a Waltz, a quien dice considerar "un hombre muy bueno, y seguirá haciendo un buen trabajo". El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció en cambio que había sido "un error".

"¿Sería un problema que fuera una práctica habitual dirigir política exterior sensible en un grupo de chat de Signal? Acaba de salir a la luz que el equipo de Waltz creó 20 grupos de chat de Signal para crisis en todo el mundo... Estoy seguro de que esto planteará la cuestión de si debería o no continuar en ese puesto", expresó el congresista demócrata Jamie Raskin tras conocer la noticia.

No es la primera ni la última brecha de seguridad que, en teoría, protagoniza Mike Waltz. Según adelantó ayer The Washington Post, varios miembros del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, entre los que figura, discutieron asuntos relacionados con el Gobierno federal a través de sus cuentas personales de Gmail.