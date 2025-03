Irán, China y Rusia impulsan sus ejercicios militares conjuntos mientras Trump dinamita la alianza occidental

El embate retórico de Donald Trump contra Volodímir Zelenski en el Despacho Oval no solo fue uno de los desastres diplomáticos más sonados de la historia moderna, sino también la escenificación de la fractura entre Estados Unidos y sus aliados occidentales. Una grieta que el nuevo inquilino de la Casa Blanca está decidido a ensanchar y que supone una amenaza existencial para Europa. Pero también para EEUU.

Mientras el presidente estadounidense se reunía con Vladímir Putin, intentaba humillar a su homólogo ucraniano y daba las primeras señales de abandono a sus socios europeos, sus principales adversarios movían sus propias fichas. A primera hora del lunes, buques de guerra de Irán, China y Rusia partieron del puerto iraní de Chabahar y se desplegaron en el Golfo de Omán, un enclave estratégico situado entre Emiratos Árabes Unidos, Omán, Irán y Pakistán, para iniciar maniobras militares conjuntas. En concreto, para realizar durante varios días simulacros de liberación de naves capturadas, operaciones de búsqueda y rescate y disparos de artillería, según recoge la agencia de noticias estatal rusa TASS.

Se trata de los ejercicios Cinturón de Seguridad Marítima 2025, que se han llevado a cabo en cinco ocasiones desde 2019. No son, por tanto, una novedad, sino una muestra más del creciente acercamiento entre tres potencias autoritarias que buscan contrarrestar la influencia de EEUU. Sin embargo, este año, con Trump dinamitando lo que durante décadas ha sido la piedra angular de la seguridad occidental, la alianza entre estos países resulta aún más perturbadora.

Reuters Trump trata de justificar su guerra comercial contra China en la lucha contra el fentanilo y otras drogas

En sus principales estrategias de seguridad —la Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) y la Estrategia de Defensa Nacional (NDS)—, Estados Unidos considera a China su "principal competidor estratégico y una amenaza sistémica para la seguridad", a Rusia como una "amenaza inmediata" y a Irán como un "Estado patrocinador del terrorismo". A pesar de ello, a Trump parece no preocuparle la demostración de fuerza de estos tres países. Al menos así lo aseguró recientemente en una entrevista con la cadena Fox News. "No me preocupa en absoluto. Somos más fuertes y tenemos más poder que todos ellos", afirmó a bordo del Air Force One.

En Washington, sin embargo, políticos y analistas temen que la animosidad compartida hacia EEUU esté consolidando cada vez más los lazos entre estos países, a menudo descritos como "el eje de las autocracias" o "el eje de los dictadores". Este grupo se considera el club de "los malos", como lo definió la historiadora estadounidense Anne Applebaum en un artículo de The Atlantic en 2021, en el que analizaba la alianza informal que están forjando las dictaduras del mundo. Según Applebaum, "lo que realmente une a los miembros de este club es un deseo común de preservar y mejorar su poder y riqueza personal. A diferencia de las alianzas militares o políticas de otros tiempos y lugares, los miembros no operan como un bloque, sino más bien como una aglomeración de empresas. Llamémosle Autocracia S.A.".

Soldados norcoreanos se preparan para combatir con las tropas rusas. Center for Strategic Communication and Information Security

Una de las más recientes asociaciones (o al menos de las más visibles) es la alianza entre Rusia y Corea del Norte, que han firmado un acuerdo de asociación estratégica que incluye el intercambio de soldados y armas por recursos y tecnología, además de contemplar la asistencia militar mutua.

Este tipo de acuerdos amplifica la amenaza que cualquiera de estos países podría representar por separado para EEUU y sus aliados, no solo en una región específica, sino en varias partes del mundo a la vez. Además, se suma el riesgo de que el nuevo presidente estadounidense haya adoptado la decisión de poner fin al aislamiento internacional que había rodeado a Vladímir Putin desde el comienzo de la guerra, al buscar canales de diálogo para la paz en Ucrania. Sin Ucrania.

A su vez, estos ejercicios militares se llevan a cabo en un momento de gran tensión entre Washington e Irán. Desde su regreso a la Casa Blanca, el republicano ha instaurado la política de "máxima presión" contra Irán, imponiendo nuevas sanciones diseñadas para bloquear las exportaciones de petróleo e impedir que Teherán continúe con su programa nuclear. Para el régimen de los ayatolás, estas medidas son vistas como una forma de "intimidación", un intento de forzar un acuerdo nuclear similar al que Trump abandonó unilateralmente durante su primer mandato.