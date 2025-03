Milei insiste en rebajar la edad mínima punible a los 13 años pero plantea que se pueda rebajar hasta los 10

Milei quiere bajar la edad de imputabilidad a 10 años.



Si tenes diez años no podes comprar alcohol, no podes comprar cigarrillos, no podes ir al bailar, no podes votar, no podes tener una cuenta en el banco. Pero te quieren mandar preso ¿? #RenunciaMilei pic.twitter.com/JQxqpOVI28