Trump presiona a los agentes aduaneros con "cuotas" para que aumenten las detenciones de inmigrantes hasta 1.500 al día

Donald Trump no está contento con cómo está avanzando la campaña de deportación masiva que arrancó la semana pasada, apenas cuatro días después de llegar a la Casa Blanca. Era una de sus promesas electorales y aunque centenares de migrantes indocumentados ya han sido devueltos a sus países de origen, el presidente de Estados Unidos quiere acelerar las expulsiones.

Según recoge el Washington Post, los agentes de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés) han recibido órdenes de parte de funcionarios de Trump para que aumenten radicalmente el número de personas detenidas al día. Al parecer, están presionando para que la cifra de arrestados pase de unos pocos cientos al día a entre 1.200 o 1.500. Así lo han explicado al rotativo estadounidense bajo condición de anonimato cuatro fuentes conocedoras de los informes internos.

Nada más jurar el cargo como presidente, Trump firmó una ola de órdenes ejecutivas que, entre otras cosas, otorgaban a los funcionarios de inmigración poderes extraordinarios, como el de acceder a lugares "protegidos" como escuelas o iglesias, para acelerar las deportaciones de "inmigrantes ilegales criminales". Con estas medidas, el número de detenidos subió hasta casi 600 el pasado viernes, de acuerdo con el ICE.

Pero a pesar de que inclusose han llevado a cabo macrorredadas en ciudades como Chicago, las cifras parecen ser insuficientes para un mandatario que prometió a sus electores "poner en marcha el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos".

Así, el Gobierno de Trump habría indicado a los agentes aduaneros que deben cumplir con una cuota de 75 arrestos al día en cada una de las oficinas de la agencia y que, en caso de no hacerlo, los gerentes de cada campo serían los responsables de no cumplir con los objetivos. Esta imposición aumenta el riesgo de que se apliquen detenciones indiscriminadas o se violen los derechos civiles, según han explicado funcionarios del ICE al Washington Post.

El año pasado, el ICE informó al Congreso que había alrededor de 670.000 inmigrantes en su lista de casos que tenían condenas penales o enfrentaban cargos penales. Algunos están cumpliendo condenas en cárceles y prisiones.

Denuncias de las ONGs

Desde que Trump puso en marcha su operación de deportaciones, que incluye la política de "expulsión inmediata" de inmigrantes, tanto el Partido Demócrata como diversas organizaciones han denunciado los peligros de estas prácticas. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), de hecho, ha demandado a la Administración Trump por su política de deportaciones "por la vía rápida", argumentando que priva a los inmigrantes de un proceso legal justo, por lo que viola la Constitución.



ACLU, que es la principal ONG en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos, ha interpuesto la demanda junto a sus delegaciones de Washington DC y Nueva York en nombre de otra entidad, Make The Road New York. Uno de los abogados, Anand Balakrishnan, que trabaja en el proyecto de derechos de los inmigrantes en ACLU, ha explicado a la agencia Efe que la política de deportaciones en caliente de Trump le permite hacer "trampas para circunvalar el debido proceso y la Constitución".



En esta línea, la denuncia argumenta que la medida viola la Quinta Enmienda, que recoge el derecho a un proceso legal justo, y las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo. Y es que, en la nueva América de Trump, cualquiera que esté indocumentado y que no pueda probar que lleva dos años seguidos o más en el país puede ser deportado de la noche a la mañana sin más explicación.