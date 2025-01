Edmundo se 'blinda' para su vuelta a Venezuela y viajará 'escoltado' por nueve expresidentes latinoamericanos

Ese mismo día, Nicolás Maduro ha prometido a sus seguidores que no permitirá que nadie le impida cruzarse en el pecho la banda presidencial y mantenerse en el poder por otros seis años. Para garantizarlo, ha desplegado tropas a lo largo de todo el territorio nacional y ha intensificado la represión contra cualquiera sospechoso de ser crítico con el Gobierno. Sin ir más lejos, este mismo martes, "unos hombres encapuchados y vestidos de negro" han secuestrado al yerno de Edmundo González, según ha explicado él mismo a través de X. Se trata de un modus operandi ampliamente utilizado por el chavismo contra opositores, activistas y sus familiares.

El 10 de enero, oficialismo y oposición se enfrentarán también en las calles, donde se han convocado manifestaciones paralelas. La de la oposición estará liderada por María Corina Machado, quien tuvo que ceder su candidatura a González tras ser inhabilitada por el régimen durante la contienda presidencial. Este martes, Machado ha anunciado que saldrá de la clandestinidad en la que se encontraba para participar en "un día histórico". "Por nada del mundo me lo pierdo", ha asegurado durante una rueda de prensa virtual con los medios de comunicación.

Lo que ocurrirá durante esa jornada sigue siendo un misterio. Entre otras cosas, porque no se sabe cómo planea González llegar hasta Venezuela. "No puedo adelantar nada porque las circunstancias hoy en día son muy complicadas", ha explicado recientemente en una entrevista el político de 75 años, que en septiembre se exilió en España para capear una orden de detención emitida en su contra por un juez venezolano. Con todo, se espera que su ingreso sea por vía aérea y no terrestre, debido a la creciente militarización del país. De hecho, sólo en los últimos días, Maduro ha desplegado 1.200 efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en todo el territorio.

Aunque los detalles permanecen inciertos, el expresidente colombiano Andrés Pastrana ha anunciado esta semana en una entrevista con una cadena local que varios exmandatarios de la región acompañarán a González en su regreso a Venezuela. En concreto, se trata de nueve expresidentes latinoamericanos del grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), entre los que se encuentran el mexicano Felipe Calderón, el boliviano Jorge "Tuto" Quiroga, la costarricense Laura Chinchilla y los panameños Ernesto Pérez Balladares y Mireya Moscoso. Todos ellos ya han confirmado a través de las redes sociales su participación en la comitiva.

La cárcel y la represión

Tras conocerse la noticia, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió que Edmundo González sería "detenido y juzgado si pone un pie en Venezuela". Sin embargo, las amenazas no terminaron ahí. "Nadie los ha invitado, por lo que su presencia aquí será tratada como una invasión", afirmó Cabello en referencia a los exjefes de Estado que acompañarán a Edmundo González.

En las elecciones de julio pasado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela declaró a Nicolás Maduro ganador con el 51,95 % de los votos frente al 43,18 % de González, aunque no publicó las actas de votación. Por su parte, la oposición denunció fraude electoral y divulgó en una página web lo que -según asegura- corresponde al 83,5% de las actas de votación, obtenidas a través de testigos y miembros de mesa el día de los comicios. Según la coalición opositora, estos resultados demostrarían la victoria de González con un 67% de los sufragios frente al 30 % obtenido por Maduro, según recoge la agencia EFE. Paralelamente, el Centro Carter, que envió observadores a los comicios, presentó un informe en el que asegura que "las actas originales" también otorgan la victoria a González.

Desde entonces, y tras el reconocimiento de varios países a Edmundo González como presidente electo, el régimen de Maduro ha intensificado la represión contra cualquier sospechoso de oponerse a su Gobierno. Esta misma semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un extenso informe en el que acusa al régimen de Maduro de llevar a cabo una campaña represiva que incluye "al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes". Además, el informe señala al líder chavista por "ejecutar prácticas de terrorismo de Estado" y "aplicar una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder".

El Ejército, la clave

El Ejército ha desempeñado un papel fundamental en el sostenimiento de Maduro en el poder. Sin el apoyo militar, es poco probable que el Gobierno de Maduro pueda sobrevivir a la profunda crisis política, económica y social que atraviesa desde hace ya demasiado tiempo Venezuela. Consciente de ello, Edmundo González ha intensificado sus esfuerzos para ganar la confianza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). En un mensaje reciente, apeló directamente a los militares, instándolos a convertirse en "garantía de la soberanía y del respeto a la voluntad popular". "Debo asumir el rol de comandante en jefe", les dijo.

Por otro lado, Corina Machado también ha reforzado sus llamamientos a los cuerpos militares y policiales en un intento por quebrar su lealtad al régimen. Antes de Navidad, dirigió un emotivo mensaje a las fuerzas del orden, subrayando su papel en el cambio que, cree, está a punto de producirse. "Estamos a un paso, a un solo paso del cambio. El único muro que nos separa es que tú, ciudadano militar, y tú, policía, pierdan todo temor a hacer lo que te corresponde, lo que en el fondo de tu corazón sabes que debes hacer", pidió.

Este tipo de mensajes busca explotar las crecientes tensiones dentro de la FANB, donde, según diversos analistas, existen divisiones internas y un descontento que podría inclinar la balanza en favor de la oposición. De hecho, aunque no hay datos verificados, varios medios de comunicación de la región sostienen que se han producido deserciones masivas en el Ejército silenciadas por el régimen.

Mientras tanto, Maduro mantiene su discurso de absoluta confianza en la lealtad de las FANB, a las que describe como "chavistas" y comprometidas con el proyecto revolucionario. En un acto reciente, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, reafirmó públicamente su apoyo a Maduro, asegurando que lo reconocerá como presidente legítimo y que estará a su lado durante la ceremonia de toma de posesión.