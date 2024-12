Horror en Haití: una banda asesina a machetazos a más de 120 personas de la tercera edad acusadas de hacer brujería

Más de 120 personas, la gran mayoría mayores de 60 años, fueron asesinadas en Haití con cuchillos y machetes por una pandilla cuyo líder los culpó de haber hecho brujería para que su hijo cayera gravemente enfermo, según ha informado una organización de derechos humanos.



La matanza ocurrió en Warf Jeremie, un sector costero de Cité Soleil, uno de los suburbios más pobres y violentos de Puerto Príncipe, que está controlado por una banda armada liderada por Micanor Altes, alias 'Wa Mikano' ('rey Mikano'), también llamado Monel Felix.



La ONG CDP-Haití, que cifra el número de muertos en su último comunicado en más de 120, diez más que en otro anterior, indicó que 'Wa Mikano' acudió a un sacerdote de vudú por la enfermedad de su hijo y éste le dijo que los ancianos le habían echado el mal de ojo, lo que provocó la matanza.

"A pesar de estas acciones, el niño murió el domingo por la tarde", agregó CDP en un comunicado.



No hay por ahora confirmación oficial sobre este caso de violencia extrema en Haití, un país que vive una profunda y prolongada crisis en todos los ámbitos y las autoridades no controlan el territorio en su totalidad.



Según la ONG, el pánico reina en el área donde se produjeron los asesinatos masivos entre el jueves 5 y el sábado 7 de diciembre.



Mario, líder comunitario de la zona, dijo que "estos trágicos incidentes ponen de relieve la urgencia de intervenir para proteger a los ciudadanos", señala CPD en su web.



Por otra parte, en declaraciones a EFE, la responsable de una fundación que trabaja en Cité Soleil desde hace años confirmó lo ocurrido y, sin precisar la cantidad de muertos, aseguró que "muchas personas fueron víctimas. A algunos las mataron con cuchillos"·.



"También han sido asesinadas personas que iban a salir en un viaje ilegal organizado habitualmente en el Warf, un viaje ilegal que también está vinculado al vudú", añadió la mujer, quien afirmó que las víctimas no solo fueron adultos, sino también jóvenes.



"Reina el pánico. El transporte público no funciona. La tensión reina en la zona", agregó esta responsable, cuya identidad se preserva por motivos de seguridad.



Micanor es un poderoso jefe de banda que controla desde hace muchos años una parte del mayor barrio de chabolas de Haití, Cite-Soleil, en el área metropolitana de Puerto Príncipe, donde la gente vive en condiciones inhumanas, sin los servicios sociales básicos, y gobierna con mano de hierro el área de Warf Jeremie.