Estos son los 5 asesinos más jóvenes que asaltaron sus escuelas en EEUU como el adolescente de Georgia

El 20 de abril de 1999, dos estudiantes del Instituto Columbine, en Colorado (Estados Unidos), entraron armados a su colegio y asesinaron a 12 compañeros y a un profesor, e hirieron a 24 personas más. Tras el tiroteo, ambos se suicidaron. Eric David Harris y Dylan Bennet Klebold tenían 18 y 17 años, respectivamente.

Desde esa masacre, que marcó un antes y un después en la sociedad estadounidense, el país ha visto cómo año tras año niños y adolescentes mueren víctimas de tiroteos perpetrados por otros niños y adolescentes cada vez más jóvenes.

De hecho, un estudio publicado en la revista académica Springer Nature concluía basándose en datos de los últimos años, que los tiroteos y tiroteos masivos en las escuelas y las muertes relacionadas con ellos han mantenido una tendencia al alza. Desde 2008 hasta hoy, según un recuento que realiza el canal de televisión CNN, ha habido 45 ataques de este tipo en centros de enseñanza del país.

Colt Gray, Georgia, 14 años

Este mismo miércoles, a las 10 de la mañana, Colt Gray, un estudiante de 14 años, cogía un fusil semiautomático estilo AR-15 y abría fuego contra sus compañeros del instituto Instituto Apalachee Winder, en Georgia. Dos menores, de la misma edad que el atacante, y dos profesores morían por los disparos. Gray ha sido detenido y será acusado de asesinato y juzgado como adulto.

Aunque en ocasiones estos atentados son difíciles de prever. No obstante, lo cierto es que en este caso el joven ya estaba en el radar de las autoridades federales desde hace más de un año. Según un comunicado conjunto del FBI en Atlanta y la Oficina del Sheriff del condado de Jackson, el joven fue investigado por el FBI en 2023 por publicar amenazas online con fotografías de armas.

Ese año, las autoridades se entrevistaron con él, entonces de 13 años, y con su padre, que declaró que tenía armas de caza en casa, pero que su hijo no tenía acceso a ellas. Tras esa visita, el condado de Jackson alertó a las escuelas locales para que vigilaran al adolescente, pero, sostienen, no procedieron a su detención porque "no había motivos fundados".

Gabe Parker, Kentucky, 15 años

07:57 de la mañana. 23 de enero de 2018. Gabe Parker, un adolescente de 15 años, entró en el vestíbulo del colegio donde se reunían los alumnos de la escuela secundaria del condado de Marshall, en Kentucky, antes de las clases y disparó contra sus compañeros. Mató a dos jóvenes de la misma edad e hirió a casi una veintena más.

En medio del caos, aprovechó para tirar el arma e intentar pasar desapercibido escondiéndose ente un grupo de estudiantes. No obstante, uno de los adolescentes alertó de que había visto al tirador y, más tarde, la policía le arrestó. En 2020 recibió dos sentencias de cadena perpetua.

Ethan Crumbley, Michigan, 15 años

El 30 de octubre de 2021 quedará marcado en el recuerdo de los estudiantes de la escuela secundaria en Oxford, Michigan, una pequeña ciudad al norte de Detroit. Ese día, Ethan Crumbley, también de 15 años, cogió el arma de su padre y disparó a sangre fría contra sus compañeros de clase. Siete personas murieron.

Imágenes policiales de Ethan, Jennifer y James Crumbley (de izquierda a derecha). Reuters

El tirador fue acusado de "acto terrorista" y "asesinato", y los padres del joven atacante fueron detenidos y condenados a penas de hasta 15 años de prisión por no haber tomado medidas que podrían haber evitado la matanza perpetrada por su hijo.

Según recoge la BBC, horas antes del tiroteo, los maestros llamaron a James y Jennifer Crumbley porque habían encontrado unos dibujos de su hijo que incluían armas y personas ensangrentadas junto con frases como "los pensamientos no se detendrán" y "sangre por todas partes".

Jeff Weise, Minnesota, 16 años

Jeff Weise tenía 16 años. Vivía en la remota reserva de indios chippewa de Red Lake, en el estado de Minnesota, muy cerca de la frontera con Canadá. Una mañana de la primavera de 2005 se levantó y mató a su abuelo, un sargento de la reserva, y a su pareja. Luego y se dirigió s su instituto, un centro de 300 estudiantes. Allí asesinó a siete personas antes de suicidarse pegándose un tiro en la cara.

Salvador Ramos, Uvalde, 18 años

Salvador Ramos, un joven pálido y con el pelo oscuro largo, acababa de cumplir la mayoría de edad cuando hace dos años entró en la escuela primaria Robb en Uvalde (Texas) armado con un rifle militar AR-15. Allí, durante 77 minutos disparó a bocajarro contra un grupo de niños de entre 7 y 10. En total, 19 menores y dos profesoras murieron.

Antes de perpetrar este asesinato, disparó a su abuela. Luego, equipado con un chaleco antibalas y el arma de asalto se dirigió al colegio donde había estudiado de pequeño. El joven murió durante un tiroteo con la policía, que más tarde reconoció haber cometido "una cadena de errores". Fue una de las masacres más mortales jamás registradas en una institución académica en el país.