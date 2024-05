Donald Trump compara al gobierno de Biden con la Gestapo nazi

El candidato presidencial republicano Donald Trump acusó al presidente Joe Biden de dirigir una "administración de la Gestapo" en un discurso privado ante donantes en el que también atacó a los fiscales de sus casos penales, según una grabación escuchada por varios medios estadounidenses.

Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca tras las elecciones de noviembre, hizo estas declaraciones el sábado durante una reunión con dirigentes de su partido en su propiedad de Mar-a-Lago, en Florida, de acuerdo con una grabación de audio facilitada a los medios por un donante de la campaña.

Ante un público compuesto por dirigentes y donantes republicanos, acusó a los demócratas de "dirigir una administración al estilo de la Gestapo" y denostó una vez más a los fiscales que investigan los casos penales en su contra.

Acaban de concluir 11 días de un juicio por soborno en Nueva York en el que se le acusa de falsificar registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares hecho a una estrella del porno.

"Esta gente está dirigiendo una administración de la Gestapo", dijo Trump, según una grabación de audio escuchada por The New York Times y The Washington Post. "Y es lo único que tienen. Y es la única forma en que van a ganar, en su opinión, y en realidad los está matando. Pero a mí no me molesta”.

Trump, que ocupó el cargo desde 2017 hasta 2021, se enfrenta a una serie de problemas legales en casos penales y civiles mientras busca recuperar la Presidencia en las elecciones del 5 de noviembre.

El exmandatario ha hecho una serie de declaraciones incendiarias y racistas durante la campaña, utilizando imágenes violentas para arremeter contra inmigrantes y opositores. Ha advertido de violencia si no gana las elecciones de 2024 y ha comparado a los inmigrantes con animales.

La Casa Blanca, que ha negado cualquier implicación en los casos legales, denunció este domingo los comentarios de Trump.

"En vez de hacerse eco de la espantosa retórica de fascistas, almorzar con neonazis y avivar teorías de conspiración desacreditadas que les han costado la vida a valientes policías, el presidente Biden está uniendo al pueblo estadounidense en torno a nuestros valores democráticos compartidos y la ley", dijo el portavoz Andrew Bates.

La campaña de Biden también respondió en un comunicado este domingo, diciendo que las diatribas del magnate republicano sólo confirman que "la campaña de Trump sólo gira en torno a él, su furia, su venganza y sus mentiras".