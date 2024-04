Dimite el ministro del Interior de Perú tras el registro de la casa de la presidenta Dina Boluarte

El ministro del Interior de Perú, Víctor Torres, ha renunciado al cargo este lunes tras haber sido interrogado en las últimas horas por la participación de agentes de la Policía Nacional en el registro de la casa de la presidenta Dina Boluarte.

"A mí no me ha echado ni me han censurado (en el Parlamento), yo me voy tranquilo", declaró Torres al abandonar el Palacio de Gobierno tras la sesión de este lunes del Consejo de Ministros.

"Me voy en paz con mis manos limpias", subrayó a los periodistas, señalando que su renuncia se debe a "asuntos familiares y de salud" y no a la presión de sectores políticos y sociales, que incluso llevaron a diputados opositores a plantear que sea censurado en el cargo.

Torres invocó a todos los sectores del país a que "dejen trabajar a la presidenta" y aseguró que las investigaciones que se han abierto contra la mandataria "son elementos de distracción". "Promuevan que Perú siga gobernándose tranquilo con la señora Dina", defendió.

Pidió, además, dejar "que trabaje tranquilo" el coronel Harvey Colchado, el jefe de la Dirección de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) que dirigió el registro que a la medianoche del pasado viernes se realizó en la vivienda de Boluarte rompiendo la cerradura de la puerta de ingreso.

Medios locales informaron en las últimas horas en que Torres había pedido al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, que destituyera a Colchado, aunque el jefe policial negó esa posibilidad.

La expresidenta del Congreso de Perú, María del Carmen Alva, había anunciado poco antes que se estaban estudiando "varios cambios" en el gabinete del país, y que Torres posiblemente iba a ser uno de los ministros que serían reemplazados.

Este lunes también se informó que Boluarte desautorizó un recurso de habeas corpus que había presentado un abogado para anular las órdenes del registro en su vivienda y en el Palacio de Gobierno de Lima.

La mandataria también solicitó este domingo a la Fiscalía de la Nación que se adelante la fecha en que debe declarar sobre el llamado 'caso Rolex', que ha sido programada inicialmente para el próximo viernes.

El abogado de la mandataria, Mateo Castañeda, agregó que la petición se ha hecho "en vista de la turbulencia política que se viene produciendo como consecuencia de las diferentes diligencias", realizadas por la Fiscalía y la Policía por este caso.

Boluarte estaba citada para mostrar sus relojes en el Ministerio Público el pasado martes y para dar su testimonio el pasado miércoles, pero había pedido reprogramar ambas citas debido a su "cargada agenda", por lo que no acudió a ninguna de ellas.

Esto provocó que un grupo de policías y fiscales registrara la casa y la oficina de la presidenta en el Palacio de Gobierno durante el fin de semana en busca de pruebas sobre el origen de al menos tres relojes Rolex, en una investigación sobre los presuntos delitos de blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito.