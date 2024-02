Bernardo Arévalo, nuevo presidente de Guatemala: "Me preocupa que la fiscal general tome rehenes"

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dado esta semana su primera gira europea después de asumir el cargo el pasado 15 de enero. Su visita ha concluido este viernes en Madrid, donde ha ofrecido un encuentro con periodistas en el que ha hablado de su legislatura al frente, del "golpe de Estado a cámara lenta" al que se enfrentó su candidatura como líder del Movimiento Semilla y de qué acciones está tomando para atajar problemas como la corrupción o el narcotráfico.

En el mes y una semana al frente de la presidencia, Arévalo presume de haber abierto "las gavetas" de los ministerios, de las que "saltan los casos de corrupción". Con la Dirección General de Aeronáutica Civil como ejemplo, el mandatario ha señalado que "había mecanismos que permitían el funcionamiento con impunidad de ciertas redes y mecanismos mediante las cuales se permitía que no hubieran entradas y salidas vigiladas". "Hemos encontrado sistemas de corrupción en oficinas públicas en donde el manejo de los fondos de inversión es mínimo, pero hay plazas que son repartidas a los correligionarios o amigos sin que la gente llegue a trabajar", ha añadido.

El nuevo Gobierno tendrá que convivir hasta 2026 con la fiscal general Consuelo Porras, una figura clave de la persecución política que sufrió el Movimiento Semilla tras su éxito en la primera vuelta de las elecciones el pasado verano. Arévalo ha calificado a Porras de "una persona proscrita internacionalmente", pero contra la que el Ejecutivo no puede hacer nada: "No depende de nosotros la permanencia de la fiscal general al frente del Ministerio Público".

En el ínterin, la Fiscalía sigue teniendo bajo llave a personas como el director de El Periódico José Rubén Zamora Marroquín, encarcelado desde julio de 2022 por razones manifiestamente políticas. Esta semana, el órgano anunció que se volvía a retrasar el juicio al periodista por un supuesto caso de lavado de dinero. "Me preocupa y me ocupa que puedan tomar a figuras como Zamora de rehenes", dijo el viernes el presidente Arévalo. "El nuevo ministro de Gobernación fue el día después de mi nombramiento para acabar con las prácticas de tortura en las que lo mantenían. Estamos intentando que los reos no sean víctimas de abusos durante su internamiento", aseguró.



Zamora declaró este miércoles que estuvo "sometido a tortura" en prisión durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, y agregó que desde el cambio de gobierno el pasado enero sus condiciones han mejorado. El periodista detalló que antes solo tenía permiso de ver la luz del sol una hora al día y ahora tiene la libertad de tener acceso a un pequeño gallinero de 12 metros cuadrados, donde camina y se ejercita. Esta semana, durante su visita a París, Arévalo expresó que espera que el director de el extinto Periódico recupere su libertad pronto.

Aplacar la criminalidad

Una de las principales amenazas contra los guatemaltecos, según Arévalo, es la extorsión, que afecta a la vida de "no solo dueños de negocios de toda talla, sino de gente común que vive en un barrio y tiene una tienda y que terminan pagando impuestos a distintos grupos después de ser amenazados", cita Efe. Estos grupos, dijo, son redes que "operan desde las cárceles y desde allí hacen sus amenazas", y explicó que en la primera semana de su Gobierno se han requisado varios equipos de telecomunicaciones en distintas cárceles del país y aislado a los grupos que se dedicaban a ello.



"Hemos establecido un grupo especial de combate a la extorsión. El Gobierno de Estados Unidos nos facilitó una serie de motocicletas, que ha servido para que tengan una mayor presencia en las zonas afectadas, fundamentalmente en el área metropolitana de la capital", indicó. Arévalo señaló que igualmente se está operando contra el narcotráfico, con la incautación de cerca de más de media tonelada de cocaína en el puerto de San José, y además se ha reestructurado en el Ministerio de Gobernación una unidad especial que integra a otras instituciones para organizar "un organismo de combate a los tráficos fronterizos".

Apoyo internacional

El mandatario guatemalteco atribuyó la consolidación de su mandato, a pesar de los impedimentos, a una mezcla entre el apoyo de la comunidad internacional y de la sociedad de Guatemala "cuya determinación fue clave para liberarse del abrazo axfisiante de la corrupción". El apoyo de España, que calificó de "fundamental", se plasmó en el encuentro que mantuvo este viernes con empresarios en Madrid y la víspera con el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



"El Estado va a estar haciendo inversiones muy significativas de infraestructura para el desarrollo en las áreas más necesitadas del país (que corresponden principalmente a aquellas donde viven los pueblos originarios). Necesitamos hacer grandes inversiones, y son oportunidades donde podemos contar con capital privado nacional e internacional. España puede tener la certeza jurídica para trabajar juntos", concluyó.

