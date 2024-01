Vox importó de Argentina el pelele de las Uvas de Ferraz: del 'ahorcamiento' de Kirchner al de Sánchez

Los jefes de Vox, Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, conocen al dedillo la política de Argentina. Tanto es así que a principios de diciembre ambos viajaron a Buenos Aires y concurrieron, como invitados oficiales, a la investidura del Presidente argentino, Javier Milei, y la Vicepresidente Victoria Villarruel, dirigentes del partido ultraderechista La Libertad Avanza.

La sintonía política entre ellos es total. Milei y Villarruel habían participado, en diciembre de 2022, del festival VIVA 22 que había organizado Vox en Madrid. Y allí Milei se subió al escenario y conquistó a la juventud del partido ultra con su melena aleonada, casaca de cuero negro, y arengas incendiarias: "¡No tengan miedo, den batalla al zurderio. Somos superiores moralmente!".

En su visita a Buenos Aires, Abascal se hizo de tiempo entre audiencias y cocktails para conceder entrevistas a medios de comunicación de Argentina. La más resonante fue con el diario oficialista Clarín, al cual respondió preguntas sobre la actualidad de España y dijo: "Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies" a Pedro Sánchez.

Luego el secretario general de Vox y diputado en las Cortes regresó a España. Pocos días después, los jóvenes ultras de Revuelta montaron en Madrid su convocatoria a celebrar las "Uvas de Ferraz" y ejecutaron la piñata a Sánchez, visitada en reiteradas oportunidades por Abascal que hizo declaraciones justificando ese y otros escraches.

La imagen de la horca mencionada por Abascal, que alude a la suerte final corrida por Benito Mussolini, Nicolás Ceausescu, Saddam Hussein y otros dictadores, y el apaleamiento al pelele ante la sede del PSOE están calcados de actos de violencia política callejera en Argentina, protagonizados por los ultras locales y que el jefe de Vox no desconoce.

Imagen de las protestas frente a la Casa Rosada en Argentina

Entre 2020 y 2022, en efecto, los jóvenes de extrema derecha de Revolución Federal montaron escraches de ese tipo en la plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, y a las puertas del edificio en que vive la ex presidente y ex vicepresidente Cristina Fernández viuda de Kirchner, en medio de algaradas y gritos de los militantes ultras.

Igual que pasó en Madrid con Revuelta tomando el protagonismo para no manchar directamente a Vox, aquí montó y encabezó los disturbios la mencionada agrupación, cuyos dirigentes son activos youtubers y mantenían simpatías con los partidos La Libertad Avanza de Milei y Villarruel y Propuesta Republicana (PRO) del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019).

Guillotina de utilería empleada en las protestas en Argentina

Muñecos gigantes de Fernández de Kirchner y del ex presidente Alberto Fernández fueron 'ahorcados' en la plaza pública, tal y como puede verse en la imagen. Y también terminaron 'descabezados' por una guillotina de utilería, que llevaba un cartel alusivo a los dirigentes de la coalición gobernante: "Todos presos, muertos o exiliados".

Ese linchamiento de políticos, basado en la coartada del supuesto tiranicidio, incluyó la exhibición de bolsas mortuorias frente a la Casa Rosada, cada una con su cartel identificando al funcionario o alto cargo 'ejecutado'. Y hasta el encendido de antorchas y su lanzamiento a las puertas de la sede del Gobierno, lo cual obligó a actuar a los bomberos.

Jonathan Morel, jefe de Revolución Federal, confesó que él mismo fabricó la guillotina de utilería en su taller de carpintería. Y también admitió haber recibido fondos, por encargos de trabajos no muy claros, del grupo empresario Caputo Hermanos, de la familia de Luis "Toto" Caputo, actual ministro de Economía de Milei y ex ministro de Economía de Macri.

Imagen de las protestas frente a la Casa Rosada en Argentina

Pese a esas relaciones políticamente incorrectas, los problemas de verdad para la agrupación ultraderechista empezaron cuando dos de sus miembros saltaron del pelele al hecho real: el 1 de septiembre de 2022 intentaron asesinar a Fernández de Kirchner, entonces vicepresidente y jefa del Senado, cuando ingresaba a su piso del barrio porteño de Recoleta.

Fernando Sabag Montiel, 35 años, se infiltró entre la gente que vivaba a Kirchner y consiguió acercarse a ella. Le apuntó a diez centímetros del rostro con su pistola calibre 7.65 milímetros y gatilló dos veces. Pero la bala no salió porque la corredera estaba sin montar y el proyectil seguía guardado en el cargador. Error de novato.

Kirchner no se percató de lo que había ocurrido pese a haber tenido el cañón del arma frente a sus ojos y se enteró más tarde al ver lo ocurrido en los informativos de televisión. Tampoco se percataron sus custodios. Algunos de los jóvenes que vivaban a la vicepresidente redujeron a Sabag Montiel, lo desarmaron y entregaron a la policía.

Ahora Sabag Montiel y Brenda Uliarte, su novia y cómplice, cumplen prisión preventiva, a la espera del juicio oral. "La pistola estaba cargada. Tenía cinco balas. Tiré el gatillo y el tiro no salió. No me arrepiento. La quise matar por la situación del país", confesó el homicida en declaraciones a un canal de televisión. Ambos afrontan una condena a cadena perpetua.

