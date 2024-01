Luisa González, líder de la oposición en Ecuador: "El plan de Noboa sólo dejará cárceles y cementerios"

Su voz no ha cambiado desde ese domingo de octubre en el que tuvo que subirse a una tarima del Hotel Quito para felicitar a Daniel Noboa. Ni siquiera aunque hacer eso significaba que había perdido la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y que el pueblo no le había otorgado la confianza para convertirse en la primera presidenta de la historia del Ecuador.

Luisa González Alcívar (Quito, 1977) era, según todas las encuestas, la favorita para ganar los comicios del 15 de octubre. Y, sin embargo, no ganó. La excandidata de Movimiento Revolución Ciudadana, el partido que da continuidad a las ideas del expresidente Rafael Correa, sigue representando al grupo que tiene mayoría en una Asamblea Nacional sumamente dividida. Y, aunque no ha hablado con los medios de comunicación desde entonces, hoy lo hace con EL ESPAÑOL.

Es muy crítica con las medidas de 'mano dura' que Daniel Noboa ha anunciado esta semana después de una brutal ola de violencia que ha hecho temblar a Ecuador. Expresa en varias ocasiones que éstas sólo condenarán al país a la construcción de más cárceles y cementerios. No obstante, González dice que su partido "está de acuerdo en apoyar el uso de la fuerza" y que no será un obstáculo para el presidente "siempre y cuando sus acciones estén dentro del marco de los derechos humanos".

[Ecuador entra en guerra: Noboa deportará a presos e indultará a militares para derrotar al narco]

¿Qué piensa de las medidas anunciadas por el presidente Noboa para responder a la situación de violencia que vive actualmente Ecuador?

Como líder de un proyecto político que busca gobernar, pienso que combatir la violencia y la delincuencia no pasa sólo por el armamento. Porque si fuese así, la planificación del Estado tendría que estar orientada a construir cárceles y cementerios. Y eso no es así. Para cambiar la situación hay que generar condiciones dignas de vida para todos. Está claro que cuando aumenta el desempleo y la pobreza también aumenta la violencia y la delincuencia porque tienes jóvenes que no pueden ni conseguir empleo y ni acceder al sistema educativo.

Esos jóvenes reúnen los requisitos necesarios para ser captados por una banda delictiva. Quizás les dicen: "Solamente tienes que llevar este paquete a tal sitio y a cambio vas a tener comida en tu casa y no vas a ver a tu madre sufrir ni a tus hermanos llorar". La mayoría lo hace por necesidad. Y no estoy justificando nada; estoy siendo realista. Es lo que trae la pobreza.

¿Su partido va a apoyar en la Asamblea Nacional las medidas que intente aprobar el Gobierno?

Nosotros hemos adaptado una postura de apoyo a todas aquellas iniciativas del presidente Noboa orientadas a devolver la paz y a retomar el control del país. Estos días hubo varios enfrentamientos y la delincuencia hizo de las suyas. Entonces sí es urgente para nosotros que se controle la situación y creo que estamos totalmente de acuerdo en que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben trabajar unidas. Ahora bien, confiamos en que van a hacer un uso adecuado y progresivo de la fuerza.

La candidata correísta, Luisa González, tras perder las elecciones.

¿También va a apoyar la extradición de reos extranjeros, los indultos a policías y militares o las medidas de 'mano dura' a las que el presidente ha hecho alusión estos días?

Desde la Asamblea Nacional nos hemos pronunciado y los 137 asambleístas de todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo en apoyar el uso de la fuerza. Dentro del marco de los Derechos Humanos, claro. Pero tampoco vamos a dejar fuera el derecho que tenemos los ciudadanos a la movilidad, al trabajo, a ir a un centro de educación, a que nuestros hijos estén sanos y que nadie intente matarlos como ocurrió esta semana.

Entonces están ustedes de acuerdo con la política de 'mano dura'.

Más bien confiamos en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas hagan un trabajo adecuado. Que es lo que hemos visto por el momento, y por eso nos inclinamos a apoyar el uso racional de la fuerza. Cito un ejemplo: cuando tomaron el canal de TC Televisión vimos tristemente que quiénes hicieron eso eran unos jovencitos. Que deberían estar estudiando, deberían tener una beca, deberían estar con su familia. Pero son también jóvenes a los que se les ha negado las condiciones dignas de vida porque no hay empleo, no hay salud, no hay educación... Lo que hay es mucha pobreza y exclusión. Y esas personas han sido víctimas de bandas colectivas. Cuando la policía entró en el plató de televisión, no usó la fuerza de manera desproporcional. Y eso es lo que nos hace tomar la decisión de apoyar al Gobierno, porque vemos que la fuerza pública ha actuado de forma adecuada.

¿Qué papel cree que debe tener el Estado en esta situación?

El Estado tiene que tomar control desde la fuerza pública al combatir la violencia. Pero al mismo tiempo que hace eso, tiene que generar empleo, devolver a los jóvenes a las aulas de clase y la medicina en los hospitales. Y así vamos a acabar con el caldo de cultivo. Otro punto importante es el crimen organizado, el crimen internacional. Eso es una industria que se basa en rendimiento económico. Generan miles de millones de dólares. Entonces, el Estado debe desarticular a esas bandas no solamente con balas, cárcel, fuerza, conflicto armado... sino erradicar el negocio. Es decir, tiene que controlar el lavado de activos.

[Un país en crisis, paz en Colombia y un mundo que pide más coca: así se volvió Ecuador meca de la droga]

¿No confía en el Gobierno de Noboa para hacer lo que describe?

No. El Gobierno de Noboa ha propuesto una cuestión dentro de una consulta popular que es si deberían volver los casinos a Ecuador. Todo lo contrario a lo que nosotros hicimos, también en consulta popular, que fue eliminar los casinos porque eran una fuente de problemas sociales y de lavado de activos. Este presidente está queriendo volver a traer algo que no resuelve los problemas estructurales y de fondo de Ecuador, y que va a generar más violencia, ya que los grupos delictivos van a encontrar un nuevo mecanismo para lavar el dinero. Por eso nos oponemos.

Pero el lavado del dinero es un problema ya existente en Ecuador.

Por eso lo que tiene que hacer el presidente es fortalecer una unidad estratégica que en Ecuador se llama Unidad de Análisis Financiero y Lavado de Activos. Ahí puedes rastrear quiénes están lavando dinero, en dónde, y pedir apoyo a otros países e ir acabando con su negocio.

"Noboa debería haber depurado las fuerzas públicas desde el día uno"

¿Considera entonces que las medidas de Noboa para frenar el crimen son inefectivas?

Así es. Mientras no invierta en salud y en educación y no genere empleo, lo que haga con la fuerza pública no va a lograr contener que sigan aumentando los grupos delictivos y la violencia. Es más: lo que debería haber hecho el presidente Noboa el día uno es empezar la depuración de las fuerzas públicas. Tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas han sido infiltradas por el crimen organizado. Investigar a los mandos policiales y a quienes están contaminados, hacerlos para un lado. Al igual que realizar compras públicas de equipamiento para la policía. Ahora mismo puedes ver a policías que van a la calle pero sin un chaleco antibalas y sin armas. Son carne de cañón.

¿Por qué apoyaría su partido estas medidas en la Asamblea Nacional si las considera inefectivas?

Porque ahora mismo ya estamos en esa situación. Y lo único que nos queda es apoyar para tratar de recuperar la paz. Pero mientras el presidente no depure a la fuerza pública, no existe. Debe darle una institucionalidad para que funcione al Estado. Mientras no haya un Estado organizado y presente, la delincuencia, si está organizada, no la puedes combatir.

[Quién es 'Fito', el peligroso narcocriminal cuya fuga ha desatado una espiral de violencia en Ecuador]

Démosle la vuelta. Si hoy pudiera aprobar una propuesta en materia de seguridad, ¿cuál sería?

Lo primero que haría es un estado de emergencia de forma inmediata. Compras públicas para equipar al Estado con tecnología para la investigación. Y depurar las Fuerzas Públicas. Con eso se puede empezar a trabajar y traer parte de las reservas internacionales para fortalecer la reactivación de la economía a través de la inversión pública. Intentar controlar la violencia y delincuencia mientras se reactiva la economía.

¿Cómo percibió el anuncio de la construcción de cárceles de supermáxima seguridad?

En mi plan de gobierno yo había propuesto construir una nueva penitenciaría en Guayas con las seguridades necesarias. Pero te insisto: esto no pasa por construir cárceles, porque si no vamos a estar toda la vida construyendo cárceles y cementerios, y la idea es construir universidades, puentes, hospitales, centros deportivos de alto rendimiento e infraestructura necesaria para el turismo. Esa tiene que ser nuestra visión.

¿Y qué piensa de que haya gente que considere a Ecuador como el próximo país en convertirse en El Salvador de Bukele?

Lamentablemente es así. Estamos yendo hacia allá. Si te fijas, este año hemos empezado rompiendo un récord en muertes violentas. Hace un año teníamos una tasa de alrededor de 25 muertes violentas por cada 100.000 habitantes al empezar y lo cerramos con más de 40. Entonces el Ecuador se está yendo al abismo y si no se toman medidas, como digo, tanto de fortalecimiento estatal de fuerza pública como en el sector social, será peor.

