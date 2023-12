Los republicanos apelan ante el Supremo el fallo que expulsa a Trump de las primarias de Colorado

El Partido Republicano ha apelado este miércoles ante el Supremo de EEUU la decisión de un tribunal en Colorado de excluir al expresidente Donald Trump (2017-2021) de las primarias en el estado.



En el recurso, los republicanos argumentan que la decisión de la corte estatal de prohibir al expresidente participar en las primarias "distorsionará" las elecciones de 2024, en los que Trump busca la reelección, según informaron medios estadounidenses.



"A menos que se revoque la decisión de la Corte Suprema de Colorado, cualquier votante tendrá el poder de demandar para descalificar a cualquier candidato político, en Colorado o en cualquier otra jurisdicción que siga su ejemplo", ha justificado el partido en el recurso, según publica The New York Times. Los nueve jueces del Tribunal Supremo de EEUU deberán ahora decidir si analizarán o no el caso.

Expulsado en Colorado

La semana pasada, en un fallo sin precedentes en la historia de EEUU, el Supremo de Colorado expulsó a Trump de las primarias del partido republicano ese estado por su rol en el asalto al Capitolio.



Los magistrados apelaron a la Enmienda 14 de la Constitución, que prohíbe a personas que han participado en una insurrección ocupar un cargo de elección popular.



Esa enmienda fue aprobada en 1868, después de la guerra civil en Estados Unidos, para evitar que personas asociadas con los alzados sureños de la Confederación pudieran llegar al poder.

Colorado celebrará sus primarias presidenciales el próximo 5 de marzo, conocido como Supermartes, una fecha clave en la que votarán 16 estados y que puede definida la contienda.



Las primarias republicanas empiezan el próximo 15 de enero con los caucus de Iowa y Trump parte como favorito según todas las encuestas para volver a enfrentarse al ahora presidente, el demócrata Joe Biden, en los comicios de noviembre a la Casa Blanca.

