Milei amenaza con un referéndum popular si su minoría en el Congreso no logra aprobar el decretazo

El presidente argentino Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, tienen una mínima representación propia en el parlamento. Apenas cuentan con 37 diputados (15%) y siete senadores (10%). Por ello se verán obligados a tejer acuerdos con otros partidos de derecha para impulsar sus proyectos de leyes.

La iniciativa del mandatario, de extrema derecha en política y ultra liberal en economía, ha sido un decreto "de necesidad y urgencia (DNU)" que por su volumen extraordinario ha recibido el apodo de 'decretazo'. Contiene 366 artículos y deroga o modifica otras tantas leyes, resoluciones y códigos sin consultar al parlamento.

El 'decretazo' entrará en vigor el viernes 29 de diciembre. El Congreso de Diputados y el Senado deben rechazar explícitamente si quieren derogar. Pero aún ni siquiera funciona la comisión bicameral que debe analizarlo, por lo que el tratamiento parlamentario va para largo, mientras los cambios regirán de hecho.

Milei denunció que "el Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo". "Parte de esa lentitud es porque buscan coimas (sobornos)", atacó, sin dar detalles ni precisiones. Y señaló que "a esos (legisladores) que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas (sobornos)".

Enseguida varios diputados de la oposición –de derecha y peronistas- reaccionaron exigiendo al presidente que identifique y denuncie penalmente a los supuestos corruptos o se retracte de sus dichos. Luego el portavoz presidencial, Manuel Adorni, relativizó a Milei comentando que lo hará "en caso de que ocurra" el soborno.

Igual que suelen hacer el ruso Putin y otros presidentes populistas, a Milei le gusta ufanarse de tener una supuesta relación directa con los ciudadanos, más allá de las instituciones democráticas. Por ello amenazó con que "si me rechazan el DNU llamaría a un plebiscito o consulta popular".

Además del parlamento, la Justicia también podría frenar el 'decretazo'. Por ello distintas asociaciones han recurrido a los tribunales para que lo declaren nulo por inconstitucional, pues el artículo 29 de la Constitución prohíbe al parlamento dar "la suma del poder público" permitiendo legislar al poder Ejecutivo.

Las tres centrales obreras –Confederación General de Trabajadores, Central de Trabajadores Argentinos, Central de Trabajadores Argentinos Autónoma- presentaron este miércoles su propio recurso en los juzgados por considerar que el DNU lesiona derechos laborales consagrados en la carta magna.

En el capítulo empleo, el 'decretazo' limita el derecho a huelga; quita la indemnización por despido a cargo de la empresa; amplía el período de pruebas (de tres a ocho meses); elimina la cuenta bancaria gratuita de cobro de salario; reduce el servicio de sanidad de los sindicatos; y aumenta el impuesto a la renta.

"Es un DNU que introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales", sentenció en un comunicado la mayor central obrera, la Confederación General de los Trabajadores (CGT).

La central sindical estableció que "el orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución y al equilibrio de los tres poderes del Estado" y por ello solicitó a la Justicia que desestime el DNU "viciado de origen y, por lo tanto, nulo de toda nulidad, como expresa la Constitución".

Manifestaciones

A las afueras del palacio de Justicia, en la plaza Lavalle del centro de Buenos Aires, se congregó una multitud con alrededor de 20.000 manifestantes, que acompañaron el petitorio de las centrales sindicales. Finalizado el acto y durante la desconcentración, la policía antimotines apaleó a manifestantes y detuvo a seis hombres.

El sindicalista Carlos "Perro" Santillán y 40 manifestantes, que viajaban desde la provincia de Jujuy (norte), no pudieron llegar al acto. La gendarmería detuvo el bus antes de ingresar a Buenos Aires y no lo dejó avanzar. "Me hace recordar a la dictadura militar (1976-1983), esto es prácticamente un estado de sitio", denunció el gremialista.

Manifestantes contra el 'decretazo' de Milei

Mientras ocurría la manifestación, se supo que el juez nacional del trabajo Ignacio Ramonet desestimó dictar una medida cautelar argumentando que "todavía no se encuentra vigente" el DNU. Pero admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad de la CGT y dio tres días al Gobierno de Milei para que responda al planteo.

Desde que el mandatario ocupa la Casa Rosada, hace 18 días, ya ha habido dos manifestaciones masivas contra su 'plan motosierra' de ajuste de la economía y reforma del Estado. Así también, cacerolazos espontáneos y marchas en Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba y más ciudades de provincias.

Aparte del 'decretazo', Milei envió el miércoles al parlamento un proyecto de ley ómnibus con 664 artículos. Propuso allí privatizar 41 empresas públicas –Aerolíneas Argentinas, banco Nación, aguas-; cambios electorales; blanqueo de capitales, entre otras reformas. El Gobierno llamó a sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero de 2024.

