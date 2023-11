Karina, la hermana, 'Jefe' y estratega de Milei que ha llevado a 'El Loco' a la presidencia de Argentina

Cuando Javier Milei llegó al 'búnker' de La Libertad Avanza para celebrar su victoria, ella ya estaba allí. Como la novia que aguarda al novio, "es la gran arquitecta que siempre me espera en el escenario", había declarado el presidente recién elegido alguna vez. Pero, por mucho que el candidato la había llamado la mujer de su vida, ella no se acababa de convertir en primera dama de Argentina. Tampoco ostentaba ningún cargo en el partido ultraliberal, aunque ocupaba el centro del mitin. Era sólo la hermana de Milei. Nada menos que la hermana de Javier Milei.

Karina Milei recibe varios apodos por parte de su hermano. El principal es 'el Jefe', en masculino, porque "representa más autoridad". Sexismos léxico-semánticos a un lado, la hermana menor del próximo presidente de Argentina ha sido la gurú del crecimiento de La Libertad Avanza los últimos dos años, y la principal asesora y confidente de Javier. "Si yo fuera presidente, creo que mi hermana jugaría el rol de primera dama", dijo el entonces candidato antes de que se conociera su relación con Fátima Flórez, su novia imitadora de Cristina Fernández de Kirchner.

Pero Karina ―para él, Kari― es más que eso. No es una gran mujer detrás de un gran hombre: el propio presidente electo ha reiterado que es ella quien tiene el mando, y varias fuentes de La Libertad Avanza han confirmado a La Nación que sobre ella recae la toma de decisiones dentro del partido. Milei ―y aquí hablamos de ella― se dedica a tiempo completo a su hermano desde antes de campaña, le animó a participar en tertulias televisivas y lleva al menos diez años gestionándole las cuentas. La gestión de la campaña ha ido a su cargo.

Javier y Karina Milei celebran la victoria de La Libertad Avanza en las elecciones a la Presidencia de Argentina. Reuters

El peso de Karina también es político. No sólo es seguidora de la escuela austriaca de economía de la que Javier saca inspiración para la Argentina de los cuatro años venideros: ella misma es ideadora junto a su hermano del programa de La Libertad Avanza. "Nuestra visión se le ocurrió a mi hermana", ha declarado el presidente electo en alguna ocasión. Él mismo lo explicó en una entrevista televisada, bañado en lágrimas con pero con bastante afinación: "Vos sabés que Moisés era un gran líder, pero no era bueno divulgando. Entonces, Dios le mandó a Aarón para que divulgue. Bueno, Kari es Moisés y yo soy el que divulga".

A unos rabinos, Milei ―el presidente― les dijo que su hermana era el Mesías que ya había llegado. Otros han comparado la figura de Karina ―discreta, maternal y de poder sobre el propio candidato― con Isabel Perón, exmandataria argentina entre 1974 y 1976 y viuda del general Juan Domingo Perón, y con Kim Yo-jong, la hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un.

Karina, "más inflexible" que Javier según su propio hermano, ha estado al frente de alguna de las polémicas de La Libertad Avanza. El jueves pasado, a tres días de las elecciones, la hermana del aún candidato lideró una denuncia a la Gendarmería argentina por un "fraude colosal": supuestamente, cambiar "el contenido de las urnas y la documentación" en los colegios electorales para favorecer a Sergio Massa. La menor de los Milei también estuvo involucrada meses atrás en una presunta venta de candidaturas en las provincias del interior del país, caso que es investigado por la Justicia.

Javier, 'Kari' y los 'progenitores'

Karina nació en 1972 ―dos años más tarde que su hermano― en Villa Devoto, un barrio verde de clase media en Buenos Aires. Ella y Javier fueron al mismo colegio católico Cardenal Copello. De pequeños, la timidez de él contrastaba con lo extrovertida que era ella. Karina actuaba en todas las fiestas del colegio y era la mascota de los equipos deportivos en los que jugó su hermano. Se licenció en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de la Empresa, un centro privado de la capital. También estudió pastelería, y es artista de cuadros que mezclan la pintura con el bricolaje.

Durante su infancia y juventud, la menor de la familia fue testigo de cómo su padre, conductor de autobús, maltrataba a su hermano. "De chico había maltrato físico y estamos hablando de una persona de 1,90, no eran palizas normales. Después cuando estudiaba siempre fue muy despectivo para mi carrera, siempre me dijo que era una basura, que me iba a morir de hambre y que iba a ser un inútil toda la vida", confesó Javier Milei en una de las varias ocasiones en las que ha hablado sobre su tumultuosa vida familiar.

Hasta hace poco, Milei se ha referido a su padre y a su madre, cómplice de su marido, como "progenitores" que no merecían ser llamados 'mamá' y 'papá' porque, desde hacía tiempo, "estaban muertos para él". Esta negativa rotunda a relacionarse con su familia inmediata duró al menos diez años, y la reconciliación ―instigada por Karina, que mantuvo el contacto con ambas partes― sólo ha sucedido recientemente.

El domingo, en noche electoral, una mujer sospechosamente parecida a los hermanos Milei acaparó las cámaras en el 'búnker' de La Libertad Avanza. No emitió una palabra mientras se le grabó. Solamente lloraba desconsoladamente. Se llamaba Alicia Luján Lucich, y la acompañaba su marido, Norberto Horacio Milei. Eran los progenitores de Javier y Karina, los padres de un Aarón y un Moisés que se disponían a liderar un pueblo en nombre del ultraliberalismo.

