Maduro y Biden se ponen de acuerdo: pactan deportar a los venezolanos ilegales que llegan a EEUU

Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019. Por eso es difícil de entender que Joe Biden y Nicolás Maduro se hayan puesto de acuerdo para deportar masivamente a los venezolanos que han cruzado ilegalmente la frontera. Mucho más sorpresivo es que Biden haya adoptado una medida más propia de su predecesor, Donald Trump (que impuso una política de mano dura con la inmigración) que de un presidente demócrata.

La decisión del Gobierno de Biden es un intento de frenar los cruces en la frontera entre México y EEUU, que se han incrementado hasta alcanzar niveles récord en los últimos meses. Solo en el mes de agosto, se arrestó a más de 180.000 personas que intentaban entrar ilegalmente en el país, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU (CBP, por sus siglas en inglés).

Aunque las nacionalidades de esos migrantes son muy variadas, los venezolanos son uno de los grupos que han contribuido a este incremento: en junio, 11.506 personas de esta nacionalidad fueron detenidas y en agosto la cifra subió a 22.172. De hecho, desde 2021, son numerosos los venezolanos que atraviesan la conocida como ruta de Darién, un territorio selvático e intransitable repartido entre Panamá y Colombia, en su camino hacia EEUU.

Una etapa de selva densa en el recorrido a través del Tapón del Darién. Reuters

Fue el jueves cuando el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, anunció que la Administración había negociado exitosamente un acuerdo con el régimen venezolano para "repatriar a aquellos que no aprovechan las vías legales, llegan irregularmente a nuestra frontera sur y no son candidatos a recibir ayuda".

Hasta la fecha, las autoridades estadounidenses no podían deportar a los venezolanos que no cumplieran con los requisitos para permanecer de manera legal en territorio estadounidense. Era una práctica que llevaba años congelada. Ahora, sin embargo, la medida ha entrado en vigor de manera "inmediata", según dijo Mayorkas en declaraciones recogidas por la agencia Reuters. "Somos una nación de inmigrantes y somos una nación de leyes", concluyó.

Por su parte, el Ejecutivo venezonalo confirmó en un comunicado que se había cerrado el pacto después de "varias conversaciones sostenidas" con autoridades estadounidenses y que "iban a desplegarse los recursos necesarios para la atención integral de los repatriados" a través de su programa Vuelta a la Patria.

Se trata de un plan gracias al que, según datos oficiales, cerca de 342.000 venezolanos que "atravesaban dificultades en el exterior", han regresado a su país en el último quinquenio. En total, Naciones Unidas estima que unos 7,7 millones de venezolanos han emigrado fuera de su país de origen en los últimos años.

"El muro de Biden"

La nueva medida sobre la migración venezolana se produce poco después de que Washington anunciara la construcción de 32 nuevos kilómetros de valla en la frontera con México. Según el Gobierno estadounidense, la ampliación del muro se debe a que el proyecto de construcción fue aprobado por el Congreso en 2019, bajo la Administración republicana de Trump, y que esos fondos no se pueden desviar.

"Intenté que el Congreso redireccionara el dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso", aseguró Biden el jueves. En esta línea, en una rueda de prensa, la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, argumentó que la Casa Blanca "se opone al muro", pero que no puede retrasar más esas obras con México porque "se debe cumplir con la ley".

