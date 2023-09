El dilema de Ovidio, el hijo de 'El Chapo' extraditado a EEUU: cadena perpetua o delatar a sus 3 hermanos

"¡Bienvenido a América! Disfruta el reencuentro con tu padre", escribió con sorna el sábado un exagente de la Administración del Control de Drogas ―DEA, por sus siglas en inglés― al hijo menor de Joaquín Guzmán 'El Chapo'. El hijo del exdirigente del cártel de Sinaloa ha estrenado este fin de semana una vida similar a la de su padre, que pasará el resto de sus días en una celda del estado norteamericano de Colorado. Desde el viernes, el joven Ovidio Guzmán (33 años) está extraditado en un centro de detención de alta seguridad en Chicago.

El cubículo de esa cárcel de 27 pisos sin apenas ventanas y diseñada para ser impenetrable será el escenario donde 'El Ratón' decida sobre su futuro y el de sus hermanos Joaquín, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Lejos del los otros tres 'Chapitos', prófugos de la Justicia estadounidense, Ovidio se ha declarado inocente de las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero a las que se enfrenta en el Tribunal de Distrito de Chicago. Pero el menor de los hermanos se enfrenta a cargos en otros dos distritos del Departamento de Justicia: el sur de Nueva York y Washington DC.

Ovidio está aún a tiempo de diseñar una estrategia para sus próximas comparecencias: ¿callar y aceptar la cadena perpetua que le espera? ¿O cooperar con Estados Unidos a fin de rebajar su propia condena? La segunda opción supondría revelar toda la información sensible sobre el Cártel familiar y dejar vía libre a las autoridades para que arrastren a sus hermanos a su paradero actual. Esta 'traición' puede abrir un cisma y enfrentar a facciones de la organización en México. Sin embargo, con seguridad adelantará la fecha de liberación de Ovidio. Las rebajas podrían ir de la cadena perpetua hasta los 20 años de condena.

Ovidio Guzmán en una imagen de 2019.

El plan del menor de los 'Chapitos' se verá a partir de esta semana, cuando se sepa si se declara culpable de los cargos federales por tráfico de fentanilo. Las 38 páginas de acusaciones mencionan también a sus hermanos, contra quienes se presentan nueve cargos por blanqueo de capitales, asesinatos, y tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Los crímenes se habrían cometido a través de su participación en los negocios del padre desde 2008. Desde la apertura del primer laboratorio de fentanilo en Culiacán en 2014, las prácticas se volvieron "más despiadadas y más violentas", e Iván, uno de los hermanos, declaró su objetivo de "inundar EEUU de fentanilo para abastecer a las 'calles de yonquis'".

Tres infiltrados del Departamento de Justicia de EEUU en el cártel descubrieron que "los asesinos que trabajaban para los hijos de Guzmán mataron a agentes de la ley, torturaron a sus rivales electrocutándolos, metiendo chiles en las heridas de algunas de sus víctimas e incluso hicieron que los tigres que tienen como mascotas se comieran a algunas personas, tanto vivas como muertas", informa The New York Times. Ovidio, arrestado en enero por las autoridades mexicanas, es además acusado de torturar y asesinar a Israel 'El Guancho' Rincón, un narco del clan enemigo de los Beltrán Leyva.

[EEUU se infiltra en el Cártel de Sinaloa y acusa a 3 hijos del Chapo de delitos por tráfico de fentanilo]

Si decide cooperar, 'El Ratón' podría aspirar a acabar como otros capos de la organización que, por revelar informaciones a las autoridades, ya están libres. Es el caso también de cuantas personas cercanas a su padre testificaron en su contra y ya han salido de prisión o están a punto de ser liberados: su examante, antiguos miembros del cártel, o los familiares de su socio, Ismael 'El Mayo' Zambada.

Aunque la puesta en libertad resulta improbable para el hijo del mismísimo 'Chapo': "En un caso tan grande como este, cuanto tienes una figura tan grande, esa figura casi siempre es la que se trata de coger y [la negociación judicial] se la van a ofrecer a personas que están por debajo de él para que testifiquen en su contra", contó la pasada semana el abogado constitucionalista Rafael Peñalver a la plataforma ViX. "[Ovidio] el que está arriba de la pirámide. Primero fue su padre, y ahora se van a enfocar en que él no salga jamás de la cárcel norteamericana".

Orden de búsqueda a Ovidio Guzmán emitida por las autoridades estadounidenses. Reuters

Otro factor clave para entender la estrategia que adoptará el menor de los 'Chapitos' será el asesoramiento legal. El abogado a cargo del caso de Ovidio es Jeffrey Lichtman, el mismo del que su padre es cliente. Será Lichtman quien defienda la causa de 'El Ratón', abierta en tres distritos del Departamento de Justicia: el norte de Illinois, el sur de Nueva York y Washington DC.

Para Rafael Peñalver, es muy probable que Ovidio Guzmán acabe compartiendo presidio con su padre en el ADX Florence, la prisión de máxima seguridad de Colorado donde cumple condena 'El Chapo', conocida también como el 'Alcatraz de las Montañas Rocosas'. "Si no a esa misma cárcel, a otra de máxima seguridad [...] Estamos hablando de una de las personas que más quería capturar el Gobierno estadounidense. Una de las personas más difíciles debido al grupo tan violento que lo rodea. Y se ha demostrado hasta dónde son capaces de llegar", explicó.

[Ovidio Guzmán, hijo de 'El Chapo', es extraditado a EEUU por narcotráfico]

¿Síntoma de buenas relaciones?

La orden de extradición de Ovidio 'El Ratón' Guzmán el pasado viernes por orden del fiscal Merrick B. Garland ha sido entendida como una seña de buen entendimiento y cooperación entre México y Estados Unidos, pese a que las autoridades aztecas dieron escasa información de la decisión. Este lunes, tres días después, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se pronunció: "Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema de narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos".

"Hay dos temas que se utilizan mucho cuando hay elecciones en Estados Unidos: lo del narcotráfico y la migración", prosiguió el mandatario durante su rueda de prensa matutina. "No se puede estar haciendo publicidad, propagando politiquería tratando de afectar a México. Precisamente, para no dar ningún pretexto, para que no quede ninguna excusa, cuando se presentan estas solicitudes [de extradición] se aplican y es lo que se hizo en este caso [de Ovidio]", enfatizó.

Sigue los temas que te interesan