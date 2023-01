Detenido en México Ovidio Guzmán, el hijo de 'El Chapo' y uno de los líderes del Cártel de Sinaloa

Las autoridades mexicanas capturaron este jueves a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán más buscados por Estados Unidos, durante un operativo que desató incendios, bloqueos y ataques en Culiacán (norte de México), según informaron fuentes del Gobierno federal a medios.

La detención de Guzmán, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, se produce días antes de la llegada del presidente estadounidense, Joe Biden, quien el lunes visitará México para la Cumbre de Líderes de América del Norte.

La captura y la violencia que desató la detención despertó temor en la ciudadanía por los recuerdos del polémico culiacanazo, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre de 2019 a Ovidio, pero lo liberaron horas después por actos violentos del Cártel de Sinaloa.

La detención de Guzmán generó bloqueos en distintas vías de Culiacán, capital de Sinaloa, además de enfrentamientos en diferentes puntos de la ciudad, así como vehículos incendiados y reportes de despojos de vehículos a civiles, desde alrededor de las 04.30 hora local (10.30 GMT), lo que paralizó la ciudad.



Tras los hechos, Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, solicitó a la población permanecer en sus domicilios para salvaguardar su integridad.



“Se están presentando diferentes bloqueos en la ciudad. Ahorita la invitación a la ciudadanía es que si no tienen a nada a que salir, no salgan”, dijo el funcionario en una entrevista a medios.



Además, la Secretaría de Educación Pública estatal suspendió las actividades escolares, al igual que el Gobierno de Sinaloa, que pidió a su personal permanecer en sus hogares ante los hechos violentos. En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México alertó a ciudadanos estadounidenses sobre los hechos en Sinaloa y pidió evitar viajar a la zona.



“Hay reportes de balaceras en varias partes del estado incluyendo Culiacán, Los Mochis y Guasave. Monitoreen noticias. El Consulado les recuerda que el Buró de Asuntos Consulares clasifica Sinaloa como nivel 4 'No Viajar'”, precisó.

