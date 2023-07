'¡Qué rico suena mi arma!': un policía dispara y arroja a un río a un adolescente negro en Colombia

No me pasa la salida y se me desgarra el alma con cada palabra, intentando imaginar los últimos momentos de Milton. Se me caen las lágrimas de apedazo al escuchar los relatos de amigos y familiares de cómo nos matan los representantes de la ley, ¿cómo piden hacernos esto? pic.twitter.com/kHAGruFc8e