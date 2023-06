Biden recibe con honores a Modi y advierte a China: "EEUU e India van a liderar de la mano"

Con alfombra roja, honores militares, música a capela y ante 7.000 personas. A la bienvenida que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio el jueves por la mañana al primer ministro de India, Narendra Modi, no le ha faltado ni pompa ni circunstancia. Un despliegue orientado ni más ni menos que a cortejar a la nación más poblada del mundo en un momento geopolíticamente turbulento por las crecientes tensiones con China y la guerra de Rusia en Ucrania.

La visita de Estado a Washington del controvertido líder indio, tremendamente popular en su país pero criticado en Occidente por sus derivas autoritarias, tiene el objetivo de estrechar lazos entre ambos países. Por un lado, Biden ve en India un socio clave en su estrategia para contrarrestar a China y, por otro, Modi busca aumentar la influencia del país asiático en el escenario mundial.

"Los desafíos y oportunidades que enfrenta el mundo en este siglo requieren que India y Estados Unidos trabajen y lideren juntos, y lo estamos haciendo", aseguró Biden durante la ceremonia de bienvenida. Pero consolidar esa asociación estratégica no será tan sencillo. Entre otras cosas porque hasta el momento Modi no sólo no se ha posicionado en la guerra rusa en Ucrania, sino que continúa comprando petróleo a Moscú, permitiéndole al Kremlin sortear las sanciones internacionales y seguir costeando su maquinaria bélica.

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibe al primer ministro de la India, Narendra Modi, para una visita oficial de estado a la Casa Blanca en Washington.. Reuters

Durante su reunión a puerta cerrada, los dos líderes han cerrado una larga lista de iniciativas que promueven la cooperación en telecomunicaciones, semiconductores, inteligencia artificial y otras áreas, tal y como avanzaron funcionarios estadounidenses a la agencia Reuters. Más tarde, Biden declaró en una rueda de prensa que la asociación entre ambos países es "más fuerte que nunca, y más dinámica que en ningún otro momento de la historia", y que las relaciones económicas están "en auge".

"Los retos y oportunidades a los que se enfrenta el mundo en este siglo exigen que India y Estados Unidos trabajen y lideren de la mano, y lo estamos haciendo", dijo Biden al dar la bienvenida a Modi a la Casa Blanca. Prometió hablar de derechos humanos, libertad y Estado de derecho con Modi, y dijo a los periodistas tras sus conversaciones que habían mantenido un debate "directo".

¿Y los derechos humanos?

Desde que se convirtió en jefe de Gobierno de India en 2014, Modi ha pisado Estados Unidos cinco veces. No obstante, esta era su primer viaje de Estado, lo que le ha granjeado a Biden numerosas críticas por hacer concesiones ante un país que ha retrocedido democráticamente en los últimos años.

Han sido sus propios compañeros de filas, activistas y legisladores del Partido Demócrata, los que le han presionado para que trate con Modi, en público, el tema de los derechos humanos en India, según recoge Reuters. Biden, sin embargo, se limitó a asegurar que discutiría con el primer ministro indio sobre cómo "construir un futuro juntos, digno de nuestros dos pueblos, basado en la democracia, los derechos humanos, la libertad y el Estado de derecho".

El Gobierno de Modi dice dirigir su país con políticas "para el bienestar", pero numerosas organizaciones de derechos humanos sostienen que la discriminación contra los musulmanes ha empeorado bajo su mandato. En concreto, la oficina de derechos humanos de la Naciones Unidas calificó una de las leyes de ciudadanía promulgadas en 2019 como "fundamentalmente discriminatoria" por excluir a los inmigrantes musulmanes.

Asimismo, varios periodistas han denunciado "estar amordazados" y los políticos de la oposición están inmersos en varios procesos judiciales, de acuerdo con Reuters. Es el caso del antiguo líder del partido de la oposición, Rahul Gandhi, heredero de la dinastía fundadora de India, que ha sido expulsado del Parlamento, apartado de la política y condenado a dos años de cárcel por menospreciar el nombre de "Modi".

