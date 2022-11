La hispana Cortez Masto, a cientos de votos del escaño de Nevada que daría el Senado a los demócratas

Aguarda con cautela el Partido Demócrata una victoria que ansía Joe Biden para terminar sin sobresaltos su mandato en la Casa Blanca. Ayer sábado, el presidente de los Estados Unidos sumó el que ya es su cuadragésimo noveno asiento en la Cámara Alta tras teñir de azul Arizona. La victoria de Mark Kelly sobre Blake Masters empata el recuento a 49 y deja una tesitura presumiblemente favorable al partido del actual mandatario.

Biden solo necesita uno de los dos estados que aún quedan en disputa. Puede ganar en Nevada, como parece que sucederá una vez termine de contarse el voto por correo, o puede ganar en Georgia en la segunda vuelta que se disputará en diciembre. A diferencia de a los republicanos, el empate le vale para agenciarse el control del Senado. El voto de calidad de su vicepresidenta, Kamala Harris, rompe el empate en las decisiones. Es decir, siempre que una norma llegue fuera del consenso bipartidista a su trámite en esta Cámara, Biden saldría victorioso.

El Partido Demócrata, no obstante, prefiere no jugarse todas sus cartas en una segunda vuelta en Georgia cuyo carácter sería eminentemente plebiscitario. Su candidata en Nevada, además, parece estar dando la vuelta al escrutinio. Se trata de un estado donde la mayoría del voto que llega por correo posee un tinte demócrata. El pasado miércoles, tal como indica The Washington Post, su rival republicano, el exfiscal general de Nevada, Adam Laxalt, contaba con una ventaja cercana a los 9.000 votos. Este sábado, a cierre de esta edición, a ambos candidatos apenas los separan 900 papeletas.

[Descontento republicano con Trump: el peor resultado de un partido en la oposición en 20 años]

La victoria en Nevada supondría un doble subidón de moral para la administración Biden. Además de tomar una bocanada de aire de cara a los dos cursos que aún quedan para las presidenciales, el resultado le permitiría asestar un golpe directo a Donald Trump. Laxalt es uno de los miembros más duros del ala conservadora del Partido Republicano. De hecho, fue uno de los principales instigadores de las acusaciones de fraude en 2020 junto al propio Trump. Su derrota, junto con los malos resultados en otros estados clave y los buenos números de DeSantis en Florida, puede precipitar la caída del exmandatario en su carrera a las presidenciales de 2024.

Contrario al derecho al aborto, culpabiliza a los inmigrantes de una invasión que, dice, “hay que frenar”. Durante su etapa como fiscal general de Nevada también desafió leyes federales relativas al cambio climático. En este sentido, se opuso a la investigación de la empresa ExxonMobil, acusada, entre otras cosas, de financiar organizaciones opuestas al protocolo de Kioto.

Por su parte, Catherine Cortez Masto, ha mostrado un perfil ideológico completamente opuesto al ideario su oponente. Ha promovido la creación de empleos verdes y considera que el Gobierno Federal debe limitar la emisión de gases de efecto invernadero, en 2019, fue una de las 34 senadoras que rubricaron un escrito dirigido a Trump por el que solicitaban reabrir las conversaciones con países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Está a favor de la regulación en materia de tenencia de armas y también del Obamacare.

El condado de Clark, el más poblado del Estado, anunció este sábado -en horario de los Estados Unidos- que hoy -en referencia a este sábado- terminará de contar todos los votos. Aún restan un total de 22.000 papeletas por sumarse al recuento. Si la tendencia que ha marcado el recuento por correo se mantiene, se trata de una cantidad suficiente como para darle la vuelta al escaño y brindar a Biden el control del Senado.

Sigue los temas que te interesan